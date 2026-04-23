Mantener cerrado el estrecho de Ormuz durante seis meses resulta inaceptable para el Pentágono

El Pentágono desmintió un informe publicado en el diario The Washington Post donde presuntamente fuentes cercanas al gobierno planteaban la posibilidad de mantener cerrado el tránsito en el estrecho de Ormuz durante al menos medio año.

El argumento manejado presuntamente tiene que ver con las minas colocadas por la armada irania sistemáticamente en el fondo marino, las cuales están segregadas y ponen en riesgo la navegación de los buques que suelen transitar entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico.

Desde el 11 de marzo ya se había dado a conocer que Irán tenía desplegadas cerca de una docena de minas en el estrecho de Ormuz.

Semanas después, los propios Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, informaron que los artefactos explosivos se ubicaban en un área que abarcaba 1,400 km², situación delicada para navegar ante el riesgo inminente de encontrarse con una mina.

Por ello, desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos comenzó a bombardear Irán, el estrecho de Ormuz fue bloqueado para la mayor parte de las embarcaciones, situación que generó una crisis energética, pues por allí solía transportarse la quinta parte del crudo negociado a nivel global.

De esa manera, el conflicto bélico que inició bajo la premisa de impedirle a Irán enriquecer uranio para fabricar bombas nucleares, mutó y ahora está ligado al petróleo y su tránsito por el citado estrecho.

El objetivo del Pentágono es lograr lo más pronto posible la reapertura a la navegación en el estrecho de Ormuz. (Crédito: Kevin Wolf / AP)

El punto de controversia es que mantenerlo cerrado por más de dos de meses ha causado un impacto muy severo en la economía global

Fue así como, con el objetivo de evitar más especulaciones que impacten en el precio del barril de petróleo, Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, declaró en un comunicado dado a conocer por la cadena de noticias NewsNation que el informe publicado por el diario The Washington Post planteaba un escenario inaceptable de arranque para Pete Hegseth, secretario de Defensa.

“El informe está seleccionando arbitrariamente información filtrada, gran parte de la cual es falsa.

Como dijimos en marzo, una evaluación no significa que sea plausible, y un cierre de seis meses del estrecho de Ormuz es imposible y completamente inaceptable”, indica parte de la misiva.

Cabe señalar que tanto el gobierno iraní como el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) mantienen bloqueado el paso en el estrecho de Ormuz sin que haya ningún indicio de que eso pueda terminar pronto.

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