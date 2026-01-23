Yerno de Donald Trump presenta su plan para hacer de Gaza un lujoso desarrollo inmobiliario

Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, presentó su plan para hacer de Gaza, zona devastada por la guerra, un lujoso desarrollo inmobiliario que se levantaría en tres años y con una inversión estimada en más de $25,000 millones de dólares.

De acuerdo con un informe dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y la devastación posterior causada por las fuerzas armadas israelíes, más del 90% de los edificios residenciales en Gaza han sido destruidos o dañados.

A partir de ello, Donald Trump planteó demoler todo lo que se encuentre vulnerable y a través de una multimillonaria inversión levantar una zona inmobiliaria sin prescindente.

Para llevar a cabo dicha tarea se apoya en el esposo de hija Ivanka quien recientemente presentó el proyecto con el objetivo de captar todos los fondos necesarios para poner más a la obra en cuanto se garantice que el alto al fuego establecido entre Israel y el grupo islámico será permanente.

“Seguimos centrados en la ayuda humanitaria, en un refugio humanitario, pero luego en crear las condiciones para seguir adelante”, expresó Jared Kushner.

A diferencia de la primera etapa de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, esta vez Jared Kushner decidió no colaborar con la administración federal y en lugar de ello optó por concretar millonarios negocios. (Crédito: Markus Schreiber / AP)

Mediante una presentación apoyada en diapositivas, el visionario empresario de 45 años proyectó en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, un esbozo del plan de crear uno de los sitios más exclusivos a nivel global.

“Hemos desarrollado maneras de reconstruir Gaza. Como ha dicho el presidente Trump, tiene un potencial increíble, y esto es para el pueblo de Gaza”, subrayó.

En el proyecto se plantean cuatro fases a construir: Rafah, o “ciudad 1”; Khan Younis o “ciudad 2”; Campamentos del Centro o “ciudad 3”; y Ciudad de Gaza o “ciudad 4”.

Tan sólo en Rafah se estima edificar más de 100,000 unidades de vivienda permanentes, a las cuales se agregan 200 centros educativos, así como 180 centros culturales, religiosos y vocacionales. Y para respaldar al proyecto se muestran llamativos rascacielos, hoteles y villas de lujo.

“Al principio, jugábamos con la idea de decir: ‘Construyamos una zona libre, y luego tendremos una zona de Hamás’. Y luego dijimos: ‘¿Saben qué? Planifiquemos para un éxito catastrófico’. Firmamos un acuerdo masivo, desmilitarizado. Eso es lo que vamos a hacer cumplir”, enfatizó Jared Kushner.

