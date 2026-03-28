Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Jersey ha desatado indignación luego de que un agente enmascarado rompiera la ventanilla de un vehículo para detener a un hombre frente a su esposa, quien transmitía la escena en vivo a través de redes sociales.

El incidente ocurrió a las afueras del tribunal del condado de Cumberland, en Bridgeton, cuando Edgar Gómez, de 41 años, acababa de salir de una audiencia judicial. Según relató su esposa, Deborah Gómez, varios agentes rodearon el vehículo en el que se encontraban —propiedad de su abogado— y exigieron que abrieran las puertas. “¡Quiero ver una orden judicial!”, se escucha gritar en el video, mientras los agentes rompían el cristal y sacaban a su esposo por la fuerza.

“Simplemente rompieron la ventanilla y se lo llevaron. Nunca mostraron una orden”, aseguró Deborah Gómez, quien afirmó que su esposo, inmigrante indocumentado con más de 25 años en Estados Unidos, permanece detenido en un centro migratorio en Newark.

El abogado de la familia, Stephen Guice, también cuestionó la actuación de los agentes. “Pedí una orden judicial en repetidas ocasiones y nunca la presentaron. Luego rompieron el vidrio, causando daños al vehículo y poniendo en riesgo a mi cliente”, declaró. Añadió que el episodio le resultó “impactante” y “problemático en una democracia”.

El caso ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha defendido este tipo de operativos como parte de su estrategia para combatir el crimen. Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes denuncian que muchas detenciones están afectando a personas sin antecedentes penales, generando temor en comunidades enteras.

La controversia crece además porque el incidente se registró apenas un día después de que Ryan Murphy. ICE ha rechazado cumplir con esta normativa, calificándola de inconstitucional.

En Bridgeton, una ciudad donde cerca del 60% de la población es latina, activistas aseguran que la presencia de agentes migratorios ha aumentado en los últimos meses. Deborah Gómez, quien anteriormente participó en redes de monitoreo ciudadano de operativos de ICE, cree que su familia pudo haber sido blanco de represalias.

Mientras tanto, la familia enfrenta las consecuencias emocionales de la detención. “Mis hijos no entienden qué pasó. Están devastados”, dijo. Según su testimonio, las autoridades migratorias han presionado a su esposo para firmar su deportación voluntaria, algo que la familia intenta evitar mientras busca asesoría legal.

Hasta el momento, ICE no ha emitido una postura oficial sobre el incidente.

🚨👀While in his attorney’s car, Edgar Gomez was arrested by ICE agents, who broke the window to reach him.👀🚨



🤬🤦🏻‍♀️On March 25, 2026, just a day before this incident, New Jersey Governor Mikie Sherrill signed legislation prohibiting law enforcement officers, including federal… pic.twitter.com/ee2u4hw0qP — 🇺🇸 𝓐𝓟𝓡𝓘𝓛 𝓢𝓟𝓐𝓡𝓚𝓢 🇺🇸 (@AprilSpark1890) March 27, 2026

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