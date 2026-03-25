Noem gastó miles de dólares en un caballo y maquillaje para el anuncio en Rushmore

Una nueva controversia sacude al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los senadores demócratas Peter Welch y Richard Blumenthal revelaron detalles de gastos que califican como “despilfarro” dentro de una campaña publicitaria encabezada por la exsecretaria Kristi Noem, financiada con recursos públicos.

De acuerdo con Peter Welch, los legisladores obtuvieron documentos que detallan pagos realizados a empresas contratadas para producir anuncios grabados en el Monte Rushmore. Entre los gastos destacan conceptos inusuales como un bono de contratación de $60 mil, el alquiler de un caballo por más de $20 mil, servicios de peluquería y maquillaje, así como más de $100 mil en costos laborales.

“Esto me parece un despilfarro, un fraude y un abuso”, afirmó el senador Welch, quien exigió transparencia a las empresas involucradas. Blumenthal calificó los gastos como “completamente inaceptables” y aseguró que continuará presionando para esclarecer si algún funcionario se benefició de estos contratos.

La polémica no solo gira en torno a los montos, sino también al proceso de contratación. Según los senadores, el DHS habría evitado un proceso de licitación competitiva, otorgando contratos directamente a empresas con posibles vínculos personales y políticos con el entorno de Noem. Entre ellas figura The Strategy Group Company, responsable de la producción de los anuncios, y Safe America Media, que recibió un contrato de $143 millones apenas días después de su creación.

Los anuncios, en los que aparece Noem montando a caballo frente al icónico monumento, formaban parte de una campaña más amplia valuada en $220 millones. Para los críticos, este tipo de contenido tiene más tintes promocionales que institucionales, lo que agrava el cuestionamiento sobre el uso de fondos públicos.

Los documentos entregados al Congreso también revelan pagos a proveedores de producción audiovisual, así como a otras empresas relacionadas con la difusión de los anuncios. Algunas de estas firmas, señalan los legisladores, han tenido vínculos previos con campañas políticas republicanas, lo que alimenta las sospechas de conflicto de interés.

Hasta el momento, las respuestas de las compañías involucradas han sido parciales, lo que ha llevado a los senadores a ampliar sus solicitudes de información. El caso podría escalar a una investigación más profunda en el Senado, especialmente si se comprueba que hubo irregularidades en la asignación de contratos o uso indebido de recursos.

Este nuevo episodio se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos en campañas institucionales dirigidas por Kristi Noem.

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