Kristi Noem está envuelta en un escándalo generado por una millonaria campaña publicitaria de gobierno

Kristi Noem, responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), está en medio de un escándalo derivado de una campaña de promoción del gobierno por la cual se pagaron $220 millones de dólares a una empresa cercana a su exportavoz Tricia McLaughlin.

Durante una audiencia de supervisión celebrada en Washington, John Kennedy, senador republicano, cuestionó a la funcionaria originaria de Dakota del Sur acerca de la asignación de $220 millones de dólares para una campaña de promoción exhortando a los inmigrantes a regresar a sus naciones de origen o enfrentarse a ser deportados.

“¿El presidente aprobó de antemano que usted gastara $220 millones de dólares en anuncios de televisión por todo el país en los que usted aparece de forma destacada?”, pidió responder el senador por Luisiana.

Aunque desde el año pasado, Noem ya había señalado que tal campaña surgió presuntamente a petición expresa de Donald Trump, Kennedy reiteró no estar convencido de la palabra de la titular del DHS.

“Me cuesta creer, conociendo al presidente como lo conozco, que usted dijera: ‘Señor presidente, aquí tiene unos anuncios que he editado y voy a gastar $220 millones de dólares en su emisión’, que él hubiera aceptado. No creo que Russ Vought, de la Oficina de Administración y Presupuesto, hubiera aceptado eso. Es algo que tenemos que defender. Soy miembro del Comité de Asignaciones. Es decir, mi investigación demuestra que usted no los licitó”, subrayó.

Desde que Kristi Noem se convirtió en secretaria de Seguridad Nacional ha elevado el gasto de la agencia. (Crédito: Alex Brandon / AP)

El punto de controversia es que la citada campaña publicitaria terminó en manos de Safe America Media, LLC, empresa creada pocos días antes de que se solicitaran los anuncios, la cual presuntamente es filial de Strategy Group, la misma compañía contratada por Kristi Noem para impulsar su campaña como gobernadora de Dakota del Sur, en 2022.

Otro detalle a tomar en cuenta es que el director de esa firma está casado con Tricia McLaughlin, lo cual tampoco estaría bien visto en un proceso de licitación.

Sin embargo, Kristi Noem se defendió de cualquier tipo de especulación al señalar que ella no tuvo influencia en la licitación, pero como tal, al parecer, no se dio ese proceso y fue una asignación directa.

“No tuve nada que ver con la elección de esos contratistas”, expresó la republicana de 54 años.

Sigue leyendo:

• DHS evalúa comprar avión de lujo de $70 millones para deportar inmigrantes

• Más de una decena de organizaciones exigen destituir a Kristi Noem como responsable del DHS

• Congresistas demócratas exigen a Trump despedir a Kristi Noem y condicionan más fondos para ICE