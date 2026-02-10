Más de una decena de organizaciones exigen destituir a Kristi Noem como responsable del DHS

A través de una iniciativa denominada un Día de Acción Nacional, una nutrida coalición de organizaciones, entre las que se incluyen People Power United, Latino Victory Project, Civic Empowerment Coalition, Voters of Tomorrow, Students Engaged in Advancing Texas, New Jersey Alliance for Immigrant Justice, The Pinta Pride Project, Stop AAPI Hate, Services, Immigrant Rights, and Education Network (SIREN), Human Rights First y Voto Latino, exigen la destitución de Kristi Noem como responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El argumento empleado en contra de la exgobernadora de Dakota del Sur es el excesivo poder que se les ha otorgado a los miembros del DHS para llevar a cabo operativos de detención de inmigrantes carentes de estatus legal y del cual han abusado.

“El mandato de la secretaria Kristi Noem se ha caracterizado por tácticas basadas en el miedo, la impunidad y un peligroso abuso de poder, lo que ha envalentonado a los agentes federales de inmigración a actuar sin restricciones.

Lo que estamos presenciando va mucho más allá de la política de inmigración; se trata de una crisis de derechos civiles en toda regla. Se ha detenido injustamente a niños, se ha separado a familias, se han perdido vidas y el DHS sigue actuando con una fuerza descontrolada, lo que crea un momento oscuro y peligroso para nuestra nación que afecta a todos, independientemente de su estatus migratorio”, señaló Voto Latino en parte de una misiva.

Por su parte, Katharine Pichardo, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Project, le recriminó a Noem sembrar el miedo a través del personal a cargo de los operativos de detención.

“El DHS y el ICE se han convertido en una agencia rebelde que ignora por completo nuestra constitución y el estado de derecho. Están sembrando el miedo y el caos en las ciudades estadounidenses y obligando a comunidades enteras a vivir con miedo: se está separando a familias, se está reteniendo a niños en campos de detención en condiciones deplorables y muchos de nuestros vecinos tienen miedo incluso de salir a la calle”, escribió.

Kristi Noem advierte que los operativos de detención de inmigrantes seguirán pese a las protestas de la ciudadanía. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Al respecto, Santiago Mayer, director ejecutivo de Voters of Tomorrow, le advirtió a Noem mediante otro comunicado que las organizaciones a través de la unión no permitirán más abusos de autoridad.

“Kristi Noem considera a los inmigrantes como yo como subhumanos. El caos en el DHS es una prueba del fracaso del liderazgo de Noem y del odio que alberga en su corazón.

Tiene las manos manchadas de sangre, y nuestra generación no le permitirá salirse con la suya”, indicó.

Mientras tanto, Ayaan Moledina, directora de Política Federal de Estudiantes Comprometidos con el Avance de Texas, exigió la destitución inmediata de la responsable del DHS por la persecución que respalda.

“La secretaria es cómplice de las atrocidades que se están cometiendo contra los jóvenes en todo el país y debe ser destituida y apartada de su cargo de inmediato. No es consciente de que los residentes legales, incluidos los ciudadanos estadounidenses, están siendo víctimas de esta persecución y ni siquiera sabe nada de las tácticas inhumanas que su agencia está utilizando contra los niños, manteniéndolos en jaulas, negándoles el acceso a la atención sanitaria y privándolos de comida”, señaló mediante un comunicado.

Sigue leyendo:

• Congresistas demócratas exigen a Trump despedir a Kristi Noem y condicionan más fondos para ICE

• DHS confirma que son ya nueve meses en que no se libera a ningún inmigrante en la frontera

• Más de 2.5 millones de inmigrantes han abandonado EE.UU., revela un informe del DHS