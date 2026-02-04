DHS confirma que son ya nueve meses en que no se libera a ningún inmigrante en la frontera

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que suman nueve meses sin liberaciones de inmigrantes detenidos en la frontera luego de ser detenidos tratando de ingresar a territorio estadounidense.

Kristi Noem, secretaria del DHS, elogió el trabajo realizado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) en colaboración con otras agencias federales para establecer récords en materia de seguridad, lo cual contrasta con lo sucedido hasta 2024, pues las detenciones de inmigrantes carentes de estatus legal se han reducido a mínimos históricos.

“En el primer año del presidente Trump en el cargo, hemos logrado la frontera más segura de la historia de Estados Unidos, y lo hemos hecho inmediatamente después de la peor crisis fronteriza de la historia. El liderazgo y la audaz actuación del presidente Trump han dotado a este país de una frontera segura que sigue batiendo récords históricos”, indicó.

Asimismo, la funcionaria de Dakota del Sur subrayó que, las personas detenidas por las autoridades fronterizas son procesadas con el objetivo de luego deportarlas hacia sus naciones de origen.

“Enero de 2026 marcó el cuarto mes consecutivo de descenso en el número de detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera sureste, con algo más de 6,000, y el noveno mes consecutivo en el que la Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún extranjero ilegal en el interior del país”, expuso.

Las imágenes de nutridas caravanas de inmigrantes cruzando en la frontera limítrofe con México ahora son sólo parte del anecdotario. (Crédito: Eric Gay / AP)

Al respecto, Rodney S. Scott, comisionado de la CBP, destacó la estrategia empleada para enviar una señal de que la inmigración irregular es un delito que implica una sanción.

“Nuestros agentes y oficiales están obteniendo resultados sin precedentes, con cruces fronterizos y detenciones a niveles nunca vistos en la historia de la CBP.

Los hombres y mujeres de la CBP están demostrando el impacto de una aplicación eficaz de la ley y un compromiso inquebrantable, garantizando la seguridad y la protección de las fronteras de nuestra nación cada día”, señaló.

En un informe divulgado por el DHS se destaca que, durante enero, además de frenar la inmigración, en la frontera se decomisaron: 816 libras fentanilo, 12,241 libras de metanfetamina, 5,386 libras de cocaína y 17,639 libras marihuana.

