Más de 2.5 millones de inmigrantes han abandonado EE.UU., revela un informe del DHS

De acuerdo con informe de fin año elaborado por Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 2.5 millones de inmigrantes han abandonado Estados Unidos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

En su balance del trabajo realizado a lo largo de 11 meses, el DHS también menciona que los cruces fronterizos ilegales disminuyeron 93%, el tráfico de fentanilo se redujo a la mitad y cientos de miles de inmigrantes carentes de estatus legal fueron arrestados o deportados.

Con respecto a la cantidad de inmigrantes que abandonaron el territorio estadounidense, la agencia federal estima que 1.9 millones se autodeportaron y más de 622,000 fueron obligados a salir del país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha confiscado cerca 540,000 libras de drogas, lo cual representa un incremento aproximado de 10% con respecto al mismo período un año atrás.

En su reporte, el DHS también destaca el trabajo de la Guardia Costera al incautar cerca de 470,000 libras de cocaína, cantidad que se estima pudo haber matado a 177 millones de personas.

En este sentido, también elogia la estrategia adoptada por el gobierno federal, pues enfatiza que logró ahorrar más de $13 mil millones de dólares en el DHS, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA).

Los desbordantes cruces de inmigrantes hacia Estados Unidos a través de la frontera sur, por el momento se han quedado en el pasado. (Crédito: Gregory Bull / AP)

Uno de los puntos clave para lograr, por voluntad propia, la salida del país de millones de inmigrantes, es que la administración Trump los incentiva a utilizar la aplicación móvil Home de la CBP, a través de la cual a los extranjeros carentes de estatus legal se les permite reclamar un boleto de avión de cortesía para desplazarse a sus naciones de origen y además se les otorga un bono de salida de $1,000 dólares cuando se corrobora que ya están fuera de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, destacó los resultados del trabajo liderado por Donald Trump desde Washington.

“En menos de un año, el presidente Trump ha alcanzado algunos de los logros más históricos y trascendentales en la historia, y esta administración apenas comienza.

Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos restaurando la seguridad y priorizando al pueblo estadounidense.

En tiempo récord, hemos asegurado la frontera, combatido a los cárteles y arrestado a miles y miles de inmigrantes”, señala parte del texto.

Sigue leyendo:

• CBP prepara el plan ‘Irish Goodbye’: detener a inmigrantes que salgan voluntariamente por la frontera sur

• Inmigrante asegura que se autodeportó con CBP Home, no recibió el pago de $1000 y fue vetada por 10 años

• El fin al programa de reunificación familiar ordenado por EE.UU. para siete países provoca indignación