CBP prepara el plan ‘Irish Goodbye’: detener a inmigrantes que salgan voluntariamente por la frontera sur

En vísperas de la temporada navideña, un documento interno reveló que agencias federales de Estados Unidos evalúan un operativo para detener a inmigrantes que intenten salir del país de manera voluntaria por la frontera sur.

La estrategia, conocida provisionalmente como Operation Irish Goodbye, involucra a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según indicó The Huffington Post, que tuvo acceso a un documento clasificado como “sensible”, la operación contempla la presencia coordinada de agentes del ICE, la Patrulla Fronteriza y la CBP en los cruces terrestres de la frontera sur con México.

En qué consiste la Operation Irish Goodbye y a quiénes afecta

El objetivo sería identificar a personas que se encuentran en situación migratoria irregular y que buscan salir voluntariamente del país, principalmente a través de autobuses comerciales que cruzan hacia México.

El documento señala que no todos los viajeros estarían sujetos a arresto. Aquellos que no tengan antecedentes penales, no representen un riesgo para la seguridad pública y no cuenten con procesos migratorios activos podrían ser clasificados como “retornos voluntarios” y permitirles continuar su salida sin mayores consecuencias.

La situación cambia para quienes tienen casos migratorios abiertos, órdenes de deportación pendientes o antecedentes criminales. En esos escenarios, los agentes federales podrían proceder con una detención y someter a la persona a un proceso formal de deportación.

Según explica The Huffington Post, esto podría derivar en sanciones más severas que una salida voluntaria.

Una orden de deportación conlleva consecuencias legales importantes, como la prohibición de reingreso al país por varios años o incluso de forma permanente. Además, intentar volver a Estados Unidos después de una deportación formal puede constituir un delito federal.

El documento no especifica una fecha concreta para el inicio del operativo. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró al medio que la agencia “no confirma operaciones futuras”.

Ante el escenario, abogados y organizaciones recomiendan a los inmigrantes informarse bien sobre su estatus migratorio personal antes de viajar y, de ser posible, consultar asesoría legal.

