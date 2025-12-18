USCIS implementa nuevos requisitos para las visas de atletas profesionales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) presentó una guía de políticas en donde especifica los requisitos que deben cubrir las solicitudes de visa presentadas en nombre de atletas profesionales.

La política que viene incorporada en el Volumen 6 del Manual de Políticas del USCIS aborda la adopción del sistema para el Portal de Solicitudes de Trabajo Extranjero (FLAG) por parte del Departamento de Trabajo (DOL) y su impacto en ciertas solicitudes de visa de inmigrante.

Petición de Inmigrante para Trabajadores Extranjeros

“Nuestro objetivo de restaurar la integridad del sistema de inmigración estadounidense, garantizando que los adjudicadores del USCIS cuenten con toda la información necesaria para tomar decisiones oportunas e informadas sobre la elegibilidad de los extranjeros para recibir beneficios migratorios”, indicaron en un comunicado.

USCIS explicó que para el formulario I-140, Petición de Inmigrante para Trabajadores Extranjeros, el solicitante debe demostrar que el beneficiario extranjero y el trabajo ofrecido cumplen con los requisitos de la clasificación solicitada.

Las certificaciones laborales permanentes para atletas profesionales que se presentaron electrónicamente ante el Departamento de Trabajo mediante su sistema FLAG a partir del 1 de junio de 2023, ya no contienen los requisitos laborales mínimos para el puesto ofrecido.

USCIS puede solicitar evidencia adicional

“Por consiguiente, si el contrato del atleta profesional no contiene esta información y el peticionario no proporciona de otra manera los requisitos mínimos del trabajo con su formulario I-140, USCIS puede solicitar evidencia adicional para determinar si la petición puede ser aprobada en la clasificación solicitada”, acentuó.

USCIS compartió que reciben menos de 100 certificaciones laborales presentadas en nombre de atletas profesionales cada año, pero esta actualización afecta a todos los principales equipos deportivos profesionales de EE.UU. y sus filiales de ligas menores.

Desde el 1 de junio de 2023, el Departamento de Trabajo exige que las solicitudes de certificación laboral permanente se presenten mediante su sistema FLAG, el cual contiene el formulario ETA-9089 revisado, Solicitud de Certificación de Empleo Permanente, así como cuatro apéndices y la Determinación Final: Aprobación de la Certificación de Empleo Permanente.

El nuevo Formulario ETA-9089 ya no recopila información sobre los requisitos mínimos de la oportunidad laboral. En su lugar, los extranjeros ahora proporcionan dicha información al DOL mediante el formulario ETA-9141, Solicitud de Determinación del Salario Prevaleciente.

Sistema FLAG

Dado que las regulaciones del DOL eximen a los atletas profesionales del requisito de determinación del salario prevaleciente, bajo el sistema FLAG, las aprobaciones de certificación laboral para atletas profesionales no contienen los requisitos mínimos para el puesto.

USCIS requiere esta información para resolver las peticiones de inmigración basadas en la certificación laboral.

La actualización del manual de políticas también incluye una descripción general del sistema FLAG y una descripción de la nueva documentación relacionada con la certificación laboral que se debe presentar junto con el Formulario I-140.

