Jueza ordena a ICE permitir audiencia de fianza a Jeanette Vizguerra: ¿tendría proceso justo?

Una jueza ordenó una audiencia de fianza para Jeanette Vizguerra, activista por los derechos de los inmigrantes que ha estado detenida en Aurora, Colorado, desde marzo pasado.

Dicha audiencia deberá celebrarse antes de Nochebuena, según la orden del miércoles emitida por la jueza Nina Wang, de la Corte de Distrito de Colorado.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deberá exponer por qué Vizguerra “representa un riesgo de fuga o peligro para la comunidad“, para justificar la detención permanente.

“Su detención continua requiere una audiencia de fianza constitucionalmente adecuada ante un juez de inmigración para cumplir con el debido proceso”, escribió Wang en su opinión.

La jueza cuestionó la detención prologanda de Vizguerra, ante una posible violación de la Constitución.

“Además, el Tribunal ya ha concluido que su detención presenta circunstancias excepcionales con preocupaciones constitucionales únicas, se asemeja a un encarcelamiento penal y se ha prolongado injustificadamente”, agregó en su decisión.

La jueza Wang incluso parece cuestionar que ICE haya actuado de buena fe siguiendo el debido proceso, pues podría haberse enfocado en la activista para deterla. Esto en el contexto de que Vizguerra lideró un movimiento contra su detención y el de otros inmigrantes, refugiándose durante varias semanas en una iglesia en Denver, durante el primer gobierno de Donald Trump.

“Las sustanciales alegaciones de la Sra. Vizguerra-Ramírez en relación con la Primera Enmienda, llevadas a su conclusión lógica, sugieren que el ICE no actuó como un responsable imparcial al determinar que estaba sujeta a detención continua según la ley y que podría haber estado motivada por un propósito punitivo”, consideró la jueza.

Tras arrestarla en marzo pasado saliendo de su trabajo, ICE presumió el arresto de Vizguerra como una acción de “alto perfil”.

Jeanette Vizguerra fue detenida por ICE el 17 de marzo de 2025. Crédito: ICE

¿Se espera un proceso justo ante la corte migratoria?

El Departamento de Justicia, del que dependen las cortes migratorias, ha modificado los procesos en casos contra extranjeros, lo que ha derivado en detenciones por parte de agentes federales, desatando cuestionamientos sobre violaciones al debido proceso.

El caso de Vizguerra ha tenido impacto nacional y ante los cambios en cortes migratorias –donde incluso hay abogados militares sin experiencia– desata dudas sobre un proceso justo hacia la activista.

“Soy abogada, pero últimamente me siento como si fuera una abogada de mentira. Este gobierno ha reinterpretado el derecho de los inmigrantes a obtener audiencias de fianza”, reconoció Sarah Pierce, directora de política social de Third Way, durante una conferencia virtual organizada por America’s Voice. “De hecho, hemos visto un intercambio constante entre los tribunales de inmigración y los tribunales federales sobre si su opinión legal al respecto se confirma, y ​​con frecuencia no, caso por caso, pero a menudo resulta demasiado oneroso para los inmigrantes luchar contra esto”.

Pierce reconoció que es difícil decir en este momento si Vizguerra tendrá una audiencia justa, debido justamente a cómo operan los jueces migratorios bajo la Administración Trump.

“Es una gran noticia que, en ese caso, ella pueda volver a la corte de inmigración”, reconoció la abogada. “Con respecto a su pregunta sobre si creemos que recibirá un debido proceso justo ante la corte de inmigración. Es muy difícil de decir. Incluso antes de este gobierno, había muchos problemas con nuestro sistema de tribunales de inmigración y una gran disparidad en el trato de los inmigrantes ante la corte de inmigración según el juez que les correspondiera”.

Un análisis del Vera Institute reportó que, por ejemplo, en 2023, los jueces migratorios solamente concedieron una fianza –estimada en $7,000 dólares en promedio– al 31 % de los casos atendidos.

La abogada Pierce reconoce que la situación actual es más complicada para inmigrantes en tribunales.

“Ahora ese problema es mucho peor, porque tenemos un gobierno que está aplicando medidas muy duras al personal federal, que los vigila por encima del hombro y que despide jueces constantemente, incluso durante sus propias audiencias”, expuso. “Así que es difícil creer que recibirá una audiencia justa ante el tribunal de inmigración con respecto a la audiencia de fianza”.

