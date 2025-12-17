ONG’s en Arizona exigen protección para las familias con testimonios de niños inmigrantes

Con el reclamo de que la deportación masiva de la administración Trump está perjudicando a niños y familias inmigrantes en todo el estado, líderes de diferentes organizaciones de Arizona compartieron relatos de primera mano sobre las repercusiones de la agenda del republicano.

Los oradores detallaron cómo las políticas actuales están destrozando a las familias, creando un efecto disuasorio en las comunidades y socavando la seguridad pública.

“Presenciar la respuesta del gobierno federal en las comunidades inmigrantes, el despliegue de la Guardia Nacional, la maquinaria de guerra, los agentes enmascarados, evoca recuerdos de lo que presencié de niña durante la Guerra Civil en El Salvador. En las comunidades inmigrantes vulnerables de Arizona, los niños están experimentando este trauma en carne propia. Estos recuerdos los guardarán toda la vida”, declaró Gladis Molina, directora ejecutiva del Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes.

“Pienso en la niña de 11 años en un centro de detención de Phoenix, cuya madre fue detenida durante el proceso de reunificación. Esa pequeña no debería tener que soportar esta horrible experiencia sola, y estas separaciones familiares no tienen por qué ocurrir. Apoyar a los niños en estos momentos tan crueles marca una gran diferencia”, continuó.

Por su parte, January Contreras, directora ejecutiva de Children’s Action Alliance y subsecretaria de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos, también habló de la necesidad de alejar a los niños del contexto actual.

“Hay una sensación de brutalidad en la aplicación de las leyes migratorias que se está llevando a cabo actualmente que no tiene cabida en nuestro país, y que queremos mantener muy, muy lejos de los niños”, dijo

Desde su óptica, ahora escuelas primarias y secundarias, centros de salud e iglesias son espacios vulnerables, y padres e hijos viven con el temor de lo que les pueda suceder.

“Tengan en cuenta que el 93% de los niños en Arizona nacieron en Estados Unidos, por lo que a menudo se trata de familias con estatus migratorio mixto. Todos los niños merecen seguridad; el actual sistema de control migratorio se la niega a muchos niños pequeños en nuestro estado”, explicó.

Entre los testimonios, se mencionó “Leilani”, es una alumna destacada en Tucson, pero el silencio posterior a las elecciones le indicó que no estaba segura. No regresó a la escuela hasta que la dirección de su distrito envió un mensaje confirmando su compromiso con todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, dijo Carolina Silva, directora ejecutiva de ScholarshipsA-Z.

Además, explicó que debido a los esfuerzos de Trump por eliminar DACA, los niños inmigrantes hoy en día no tienen certeza ni esperanza sobre su futuro. “Esto significa vivir en constante estrés, lo que crea un trauma multigeneracional en las comunidades”.

“Estamos observando una disminución drástica en la participación en los servicios de apoyo para adolescentes, niños y familias. Existe un temor increíble de que, incluso si un miembro de la familia califica para los servicios, no quiera llamar la atención, lo que podría llevar a medidas coercitivas contra su familia. Estos son niños ciudadanos estadounidenses, familias que contribuyen a nuestra sociedad y que merecen paz y seguridad. Por eso vinieron aquí: para buscar protección y vivir sin miedo constante”, dijo Adriana Gómez Andrade, Coordinadora de Políticas y Coalición Comunitaria de Arizona Legal Women and Youth Services (ALWAYS).

“Nunca había visto nada como los ataques continuos y crecientes contra niños inmigrantes no acompañados que hemos presenciado este año”, completó Jimmy Leyva, Gerente del Programa Legal Infantil de Florence Immigrant & Refugee Rights Project.

Sigue leyendo:

· EE.UU. envió nuevo grupo de inmigrantes a Guantánamo para su deportación

· Florida aprobó solicitudes de inmigración de la policía: qué incluye

· Viuda en Texas recibió carta de aprobación migratoria meses después que su esposo muriera en tiroteo de ICE