Florida aprobó solicitudes de inmigración de la policía: qué incluye

El gobernador Ron DeSantis y el gabinete de Florida aprobaron esta semana más de $2 millones de dólares en nuevos fondos destinados al control de la inmigración, que serán distribuidos entre agencias policiales locales del estado. Los recursos permitirán adquirir desde equipos tecnológicos hasta insumos tácticos y bonificaciones para personal.

La asignación total asciende a $2,4 millones de dólares y beneficiará a diez agencias de seguridad. Con esta decisión, Florida ya ha comprometido cerca de 21 millones de los 250 millones originalmente aprobados por la Legislatura estatal para respaldar las operaciones migratorias federales.

La aprobación fue unánime por parte del gobernador y los integrantes del gabinete, que integran la recientemente creada Junta Estatal de Control de Inmigración. Este organismo fue establecido como parte de una estrategia más amplia para reforzar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

La medida se enmarca en una ofensiva legislativa impulsada en febrero por la Legislatura de mayoría republicana. Entre los cambios aprobados figuran la obligación de que todos los condados colaboren con el ICE, nuevas sanciones estatales por ingreso irregular y la eliminación de beneficios educativos para estudiantes indocumentados.

La legislación entró en vigor coincidiendo con la asunción del presidente Donald Trump, quien ordenó deportaciones masivas y habilitó fondos federales para la creación de centros de detención. Florida fue el primer estado en inaugurar una instalación de gran escala, conocida como “Alligator Alcatraz”, en los Everglades.

A qué agencias se destinan los fondos aprobados

La mayor porción del financiamiento fue asignada a la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, que recibirá 738.451 dólares. La solicitud incluyó una amplia variedad de gastos vinculados a operativos migratorios, reflejando el alto nivel de actividad del condado en detenciones de no ciudadanos.

Según datos del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, el condado de Martin registra una de las cifras más altas de encuentros con presuntos inmigrantes indocumentados, solo superado por la Patrulla de Carreteras del estado. Esto influyó en la magnitud de la subvención otorgada.

El desglose contempla la compra de esposas y grilletes, equipos de protección balística, gas pimienta de alto volumen, una máquina de pruebas rápidas de ADN, lectores de matrículas, pistolas Taser y protectores auditivos recargables con tecnología Bluetooth.

La segunda asignación más alta fue para el Departamento Correccional del Condado de Volusia, que recibirá $505,789 dólares. Los fondos se destinarán a camas de detención, capacitación de oficiales bajo el programa federal 287(g), bonificaciones y sistemas avanzados de detección de contrabando.

Parte del dinero también financiará un sistema de escaneo corporal completo, capaz de detectar objetos ocultos, fiebre y posibles problemas de salud en personas detenidas. Además, se cubrirá la compra de uniformes y colchones para instalaciones correccionales.

Otras agencias beneficiadas incluyen oficinas del sheriff y departamentos de policía de Hillsborough, Madison, Fruitland Park, Port Richey, Havana, Putnam, Welaka y Nassau. En la mayoría de los casos, los fondos se destinarán a lectores de matrículas, horas extras y equipos tecnológicos.

Entre los gastos más llamativos figuran rastreadores GPS para vehículos sospechosos, traductores universales con inteligencia artificial y dispositivos biométricos Rapid ID. Estos últimos permitirán identificar a los detenidos mediante huellas y datos genéticos, reforzando el control migratorio en el ámbito local.