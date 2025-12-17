Viuda en Texas recibió carta de aprobación migratoria meses después que su esposo muriera en tiroteo de ICE

Lo que debía ser una noticia esperada con ilusión terminó convirtiéndose en un nuevo golpe emocional para una mujer del norte de Texas. En plena antesala de la Navidad, una viuda recibió por correo una carta oficial que confirmaba la aprobación migratoria de su esposo, fallecido semanas atrás.

El documento, enviado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, estaba dirigido a Miguel García y notificaba el visto bueno inicial para avanzar en el proceso de residencia legal. Sin embargo, el ciudadano mexicano de 31 años murió antes de conocer la resolución.

García fue asesinado hace dos meses mientras permanecía detenido bajo custodia federal en las instalaciones de ICE en Dallas. El hecho ocurrió durante un ataque de francotirador que dejó dos personas muertas, entre ellas García, mientras aguardaba la resolución de su situación migratoria.

Su esposa, Stephany Gauffeny, enfrenta ahora el duelo junto a la crianza de cinco hijos, el menor nacido después del fallecimiento. En la vivienda familiar de Arlington, cada espacio le recuerda a su pareja, desde el garaje hasta el árbol de Navidad.

“Todo es un recordatorio. El bebé es un recordatorio”, expresó Gauffeny al describir la convivencia diaria con la ausencia de su esposo. La casa había sido comprada por la pareja apenas en mayo, pocos meses antes de la tragedia.

Una aprobación que llegó demasiado tarde

El último impacto emocional ocurrió cuando Gauffeny abrió la carta oficial recibida esta semana. El sobre no anticipaba su contenido y estaba a nombre de García, lo que la llevó a pensar que se trataba de un trámite pendiente o una notificación rutinaria.

“Lo abrí y al instante comencé a llorar porque lo primero que ves es: ‘Has sido aprobado’”, relató la viuda al recordar ese momento, Stephany Gauffeny. La notificación estaba fechada el 9 de diciembre, dos meses después de la muerte de su esposo.

Según contó, García había trabajado durante años para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos. La aprobación representaba el paso previo para solicitar una visa o la tarjeta verde, un objetivo que la familia esperaba desde hacía al menos dos años.

“Es algo que estábamos esperando durante dos años”, afirmó Gauffeny, al explicar la importancia del documento que llegó demasiado tarde. La regularización les habría permitido vivir sin el temor constante a la deportación.

García había sido arrestado en agosto en Arlington por conducir bajo los efectos del alcohol. En septiembre, mientras permanecía detenido en un centro del ICE en Dallas, murió tras un ataque armado desde una azotea cercana a las instalaciones federales.

“El dolor siempre estará ahí. Nunca volverá a ser lo mismo”, expresó Gauffeny, quien también cuestionó por qué la carta fue enviada pese al fallecimiento de su esposo.