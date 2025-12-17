ICE niega haber detenido a hijo de Ilhan Omar y asegura que todo se trata de un truco de la demócrata

Después que Ilhan Omar, representante por Minnesota, denunció al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por presuntamente haber detenido a uno de sus hijos al considerar que se trataba de un extranjero carente de estatus legal, la agencia federal negó haber efectuado dicha acción asegurando que todo se trata de un “truco de relaciones públicas”.

Durante una entrevista concedida a la estación de televisión WCCO, filial de la cadena CBS en Minnesota, la demócrata de origen somalí previamente había mencionado que la acción de ICE resultó muy incómoda para su vástago, pues nació en Estados Unidos y no había ningún argumento para intimidarlo más allá de su perfil racial.

“Fue detenido por agentes de ICE y una vez que pudo mostrar su identificación de pasaporte lo dejaron ir. Tuve que recordarle lo preocupada que estoy porque están discriminando racialmente. Buscan a jóvenes con apariencia somalí, que creen son indocumentados”, expuso.

Sin embargo, a través de un comunicado compartido en la plataforma social X,ICE descalificó los comentarios de Ilhan Omar a quien tacha de tendenciosa.

“[El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)] no tiene absolutamente ningún registro de que sus oficiales o agentes hayan detenido al hijo de la congresista Omar. Sin pruebas, es vergonzoso que la congresista Omar haya lanzado acusaciones para demonizar al ICE como parte de una estrategia de relaciones públicas.

En lo que va del año, ICE no ha dejado de detener extranjeros carentes de estatus legal como lo pidió Donald Trump. (Crédito: Julio Cortez / AP)

Las acusaciones de que ICE practica ‘perfiles raciales’ son repugnantes, imprudentes y categóricamente FALSAS.”, señala parte del texto.

Un portavoz de la representante demócrata emitió una declaración mediante la cual arremetió en contra de la agencia federal definiéndola como una agencia corrupta.

“El hijo de la congresista y otros fueron detenidos por el ICE, sometidos a perfil racial y obligados a demostrar su ciudadanía con un pasaporte. ICE ha operado durante mucho tiempo como una agencia corrupta, irreformable. No sorprende que una agencia conocida por desaparecer personas tampoco pueda mantener sus registros en orden”, enfatizó.

Desde la semana pasada, el presidente Donald Trump le ordenó a ICE desplazarse hasta Minnesota para efectuar detenciones de extranjeros carentes de estatus legal, pues está convencido de deportar a los miles de somalíes a quienes, al igual que a Ilhan Omar, se le permitió establecerse en el país en calidad de refugiados.

