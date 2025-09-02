Ilhan Omar, representante por Minnesota, revela haber ganado $30 millones de dólares en pocos meses

Ilhan Omar, primera persona de origen somalí y la primera mujer de confesión musulmana en haber conseguido un escaño en la Cámara de Representantes, reconoció haber ganado $30 millones de dólares en pocos meses.

A través de una declaración financiera que la demócrata le presentó al gobierno federal en mayo, se indica cómo —entre 2023 y 2024— ella y su esposo, Tim Mynett, incrementaron sorpresivamente su patrimonio neto.

Una investigación realizada por el diario New York Post logró acceder a la declaración de la política de 42 años, donde señala que sus ganancias financieras obtenidas derivan de varios negocios llevados acabo por su esposo, entre ellos un emprendimiento de capital de riesgo montado en Washington, el cual se denomina Rose Lake Capital LLC.

Otro de los millonarios negocios de la mujer nacida en África surge de una bodega ubicada en Santa Rosa, California, donde se dedica a comercializar diversos productos y materias primas.

Lo sorprendente de ambos negocios es que, en 2023, los activos de su empresa montada en la capital de país no superaban los $1,000 dólares y un año después fueron valorados en un margen que oscilaba en cinco millones de dólares.

Debido a que apoya a los palestinos, Ilhan Omar se ha ganado en rechazo un amplio sector de los demócratas. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Con respecto al establecimiento habilitado en el “Estado Dorado”, sus activos pasaron de rondar entre $15,000 y $50,000 dólares a ser declarados en 2024 hasta en 25 millones de dólares.

Ilhan Omar es hija de padre somalí y madre yemení, pero debido a la guerra civil desatada en su país en 1991, cuando ella tenía ocho años, junto con su familia emigraron a Kenia, donde permanecieron cuatro años en un campo de refugiados.

Posteriormente, emigraron a Estados Unidos para establecerse primero en Virginia y luego en Minneapolis, donde Ilhan Omar tuvo que aprender a comunicarse en inglés.

Años después, logró graduarse en Ciencias Políticas como alumna de la Universidad de Dakota del Norte.

Como demócrata declarada logró introducirse en la política estadounidense hasta convertirse en representante por de Minnesota.

No obstante, su continuo apoyo a hacia Palestina la llevó en su momento a criticar severamente a la administración encabezada por Joe Biden, esto ser aliado de Israel.

En más de una ocasión ha denunciado lo complicado que le resulta trabajar al lado de colegas quienes, lejos de abogar por la paz en Medio Oriente, le reprochan por su posición asumida en el conflicto bélico desarrollado en Gaza.

Sigue leyendo:

• Congresista Ilhan Omar arremete en contra de Biden por su indiferencia ante palestinos bombardeados

• Universidad suspende a la hija de la representante demócrata Ilhan Omar por apoyar a Palestina