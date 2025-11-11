Ilhan Omar exhibe a Donald Trump por presuntamente “no saber leer” y niega temer a ser deportada

Luego de que el presidente Donald Trump se burló de Ilhan Omar, representante por Minnesota, debido a su constante alusión a la Constitución y por involucrarse en la política estadounidense, la demócrata de origen somalí no se quedó callada y le respondió con valentía.

Ilhan Omar es hija de padre somalí y madre yemení, pero debido a la guerra civil desatada en su país en 1991, cuando ella tenía ocho años, junto con su familia emigraron a Kenia, donde permanecieron cuatro años en un campo de refugiados.

Posteriormente, arribaron a Estados Unidos para establecerse primero en Virginia y luego en Minneapolis, donde Ilhan Omar tuvo que aprender a comunicarse en inglés.

Años después, logró graduarse en Ciencias Políticas como alumna de la Universidad de Dakota del Norte.

Como demócrata declarada consiguió introducirse en la política estadounidense hasta convertirse en representante demócrata por Minnesota.

No obstante, sus continuas críticas hacia el trato que reciben algunos extranjeros en Estados Unidos y sobre el desempeño de los republicanos en Washington, causa incomodidad entre los miembros de la actual administración federal.

Por ello, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el jefe de la nación trató de exhibirla definiéndola como una inmigrante incapaz de respetar al país donde se le han dado oportunidades impensables de alcanzar en su tierra natal.

“Veo a alguien que viene de Somalia, donde no tienen nada: no tienen policía, no tienen ejército, no tienen nada. Lo único que tienen es delincuencia, y ella llega y nos dice cómo gobernar nuestro país. Siempre menciona: ‘la Constitución dice esto, la Constitución dice…‘ Todo esto es una locura”, indicó Trump.

Ilhan Omar tiene 26 años de ser ciudadana estadounidense. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

En respuesta, la mujer de 43 años le escribió un mensaje en la plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter.

“A diferencia de ti, yo sé leer y por eso sé lo que dice la Constitución”, expresó.

Luego de ganar las elecciones, en 2018, Ilhan Omar cumple su cuarto mandato en el Congreso y su éxito no sólo se concentra en el terreno político, sino en su habilidad para hacer negocios como lo refleja una declaración financiera que presentó al gobierno federal en mayo.

En ella se indica cómo —entre 2023 y 2024— ella y su esposo, Tim Mynett, incrementaron sorpresivamente su patrimonio neto pasando de una modesta suma ahorrada a tener $30 millones de dólares.

Sin embargo, en más de una ocasión, Trump ha compartido su deseo de deportarla, lo cual no le atemoriza a la representante.

“No me preocupa. No sé cómo podrían quitarme la ciudadanía y, digamos, deportarme. Ni siquiera entiendo por qué eso representa una amenaza tan aterradora. Ya no soy la niña de ocho años que escapó de la guerra. Soy adulta. Mis hijos son adultos. Puedo ir a vivir donde quiera”, enfatizó meses atrás.

