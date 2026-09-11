Mexicano ondea bandera frente a JD Vance y desata su reacción: “Si amas tanto a México, vete”

Un manifestante con una bandera mexicana irrumpió durante el discurso del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Dallas y provocó uno de los momentos más tensos de la convención republicana de mitad de mandato.

El hombre interrumpió al funcionario mientras hablaba ante los asistentes reunidos en el American Airlines Center. De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, el manifestante apareció entre el público ondeando una bandera mexicana y también una bandera palestina.

La interrupción no quedó registrada por la transmisión oficial del evento, pero Vance hizo referencia al episodio frente a los asistentes y a quienes seguían su discurso desde casa.

“Si amas tanto a México, vete para allá. Yo te compro el boleto de avión”.

La frase provocó una reacción inmediata entre los asistentes, que comenzaron a corear “¡USA! ¡USA! ¡USA! ”, mientras personal de seguridad acompañaba al manifestante fuera del recinto.

JD Vance: "What the people at home missed is that we just had a protestor interrupting us and waving the Mexican flag. Well my friend, if you love Mexico so much, get your ass over there. I'll buy you the plane ticket." pic.twitter.com/hFgXmc3GPg — Aaron Rupar (@atrupar) September 11, 2026

El momento que rompió el discurso

Vance utilizó la interrupción para abandonar momentáneamente el discurso que tenía preparado y convertir el incidente en un mensaje político.

“Señoras y señores, tenía todo un discurso escrito, pero creo que tengo que cambiarlo porque acabamos de descubrir el símbolo de la extrema izquierda”, afirmó el vicepresidente.

Después calificó al manifestante de “idiota” y cuestionó que utilizara una bandera mexicana durante una protesta en lugar de mostrar la bandera estadounidense. El episodio ocurrió mientras Vance defendía lo que presentó como los valores estadounidenses y hablaba de un supuesto “derecho de nacimiento” que, según su discurso, los republicanos buscarán proteger.

La escena rápidamente se convirtió en uno de los pasajes más comentados de la intervención del vicepresidente, precisamente porque ocurrió de manera improvisada y rompió con el tono que llevaba su mensaje.

Una respuesta que encendió al público

La reacción del público fue favorable a Vance. Videos del momento muestran al manifestante siendo retirado del lugar mientras se escuchaban gritos de apoyo al vicepresidente.

ABC News reportó el incidente y señaló que el hombre se encontraba en el piso cercano al escenario cuando mostró la bandera mexicana, provocando una breve interrupción y una reacción de seguridad.

Aunque Vance aprovechó el episodio para reforzar su discurso sobre identidad nacional, el hecho también abrió una nueva conversación sobre la manera en que símbolos como la bandera mexicana son recibidos dentro de actos políticos republicanos.

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