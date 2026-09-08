Republicanos exhibirán “logros” de Trump en inédita convención preelectoral en busca de ganar intermedias

El Partido Republicano pondrá a prueba el peso político de Donald Trump rumbo a las elecciones de medio término con una inédita convención que se celebrará este miércoles y jueves en Dallas, Texas, un encuentro diseñado para presentar a sus candidatos y defender los principales resultados que, según el partido, ha conseguido la administración.

La reunión ocurre a menos de dos meses de los comicios del 3 de noviembre y mientras la aprobación del presidente se mantiene debilitada. De acuerdo con las encuestas citadas en la información proporcionada, Trump registra alrededor de 36% de aprobación frente a 60% de desaprobación.

Jaime Flórez, portavoz hispano del Comité Nacional Republicano (RNC), rechazó que la convención represente un intento por contener una posible derrota electoral y aseguró que los republicanos pretenden romper con la tradición de que el partido en el poder pierda escaños durante las elecciones de medio término.

Jaime Florez explicó en entrevista con Ilia Calderón que la estrategia republicana para las elecciones de medio término será destacar los resultados y promesas cumplidas por Donald Trump.https://t.co/vIfMFobuA8 — Univision Política (@UniPolitica) September 7, 2026

Trump será el principal protagonista del encuentro

La convención tendrá a Trump como figura central durante las dos jornadas. El mandatario participará en ambos días y pronunciará el discurso principal durante la segunda noche, mientras que el vicepresidente JD Vance intervendrá durante la primera jornada. Según Flórez, la iniciativa de realizar este encuentro surgió del propio presidente y busca llevar a los votantes un mensaje sobre lo que el Partido Republicano considera sus principales “logros”: control migratorio en la frontera, reducción de la delincuencia, disminución de la inflación, medicamentos más baratos y mayor seguridad nacional.

El portavoz también defendió la estrategia económica del gobierno y sostuvo que los precios de los alimentos y los combustibles no podrán solucionarse si los republicanos pierden el control de la Cámara de Representantes o del Senado.

Sin embargo, la economía representa uno de los principales desafíos electorales para el partido. El propio Flórez reconoció que numerosas familias enfrentan dificultades para pagar la renta, mientras los alimentos y los seguros se han encarecido.

The RNC Mid-Term Convention is Wednesday and Thursday in Dallas. There will be lots of media. And watch parties all around WA.

Here's the schedule. pic.twitter.com/NSPVgjfsyf — Jim Walsh (@JimWalshLD19) September 8, 2026

Irán y migración estarán en el centro del debate

La guerra con Irán constituye otro de los asuntos que podrían influir en el voto de noviembre. Flórez reconoció que “las guerras son impopulares ‘per se’”, pero defendió la presión militar de Trump sobre Teherán bajo el argumento de impedir que el país consiga armas nucleares. Los demócratas, en cambio, consideran que el conflicto y el costo de vida pueden convertirse en puntos vulnerables para los republicanos.

La inmigración será otro frente decisivo, particularmente entre los votantes latinos. Flórez descartó que las deportaciones masivas, el fin del TPS para venezolanos y los cambios en determinados beneficios migratorios para cubanos provoquen una pérdida significativa del respaldo latino que Trump obtuvo en 2024.

También defendió la política hacia Venezuela y Cuba, dos asuntos particularmente sensibles en Florida. Aseguró que los republicanos consideran que las medidas adoptadas por la administración representan un cambio frente a décadas anteriores.

President Trump and Republicans have delivered the largest tax cut in American history, lowered drug prices, and given everyone the chance to live the American Dream.



Democrats want to abolish police and prisons and destroy the American way of life.



The choice is clear. pic.twitter.com/1Z5hdExafd — Chairman Joe Gruters (@ChairmanGruters) September 8, 2026

Texas y Florida, territorios clave para noviembre

El rediseño de los distritos electorales en Texas y Florida también forma parte de la estrategia republicana. Flórez sostuvo que los nuevos mapas pueden favorecer a su partido y rechazó que se trate de una maniobra política, atribuyéndolos al crecimiento demográfico de ambos estados.

En Texas, además, los republicanos enfrentan una contienda particularmente relevante por el Senado. El demócrata James Talarico ha mostrado avances frente al republicano Ken Paxton, respaldado por Trump, aunque Flórez restó importancia a ese fenómeno.

Dallas fue elegida como sede por razones logísticas, entre ellas su aeropuerto, hoteles y la capacidad del American Airlines Center para recibir el evento. La convención también pondrá sobre la mesa la situación de Cuba. Mientras Flórez defendió una política de mayor presión sobre el gobierno cubano, el candidato demócrata Eliott Rodríguez cuestionó las prioridades de la Casa Blanca.

Con la economía, inmigración, Irán, Cuba y seguridad como ejes, los republicanos buscarán que la presencia de Trump vuelva a convertirse en un factor movilizador para sus candidatos. La apuesta será comprobar si el presidente conserva suficiente influencia para ayudar al partido a mantener el control del Congreso en noviembre.

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