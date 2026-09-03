El voto indeciso de los latinos será factor clave en la elección de noviembre 

Los latinos, el segundo grupo de votantes más numeroso de Estados Unidos, contribuyeron a la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, pero casi dos años después, los sondeos indican que el apoyo al presidente ha disminuido impulsado por el costo de vida y los excesos en las medidas de control migratorio.

¿Significa esto que los demócratas pueden contar con estos votantes? No necesariamente, dijeron los expertos, quienes describieron a los latinos como el nuevo voto que puede ser definitivo en los resultados electorales de noviembre.

Durante la videoconferencia “El voto latino: Perfil del electorado estadounidense en transformación”, organizada por American Community Media (ACoM), María Isabel Di Franco Quiñonez, directora sénior de investigación de Equis Research, dijo que empezaron a notar en las encuestas de las elecciones tempranas de 2025, un realineamiento del voto latino con una menor identificación con el Partido Demócrata y más hacia convertirse en votantes independientes.

Señaló que también han observado apoyo a candidatos republicanos sin que ello implique necesariamente una identificación más fuerte con el Partido Republicano en su conjunto.

Sin embargo, destacó que más allá de los sentimientos de frustración y decepción que pueden darse entre votantes de cualquier partido respecto al presidente, hay que señalar que no todos los que están descontentos con Trump se están pasando automáticamente al Partido Demócrata.

“Observamos que alrededor del 14% de los votantes latinos que apoyaron a Trump en 2024 afirman que respaldarían a un demócrata en noviembre; a esto hay que sumar a un 10% adicional de indecisos”.

Si bien – dijo – que han detectado altos niveles de escepticismo hacia ambos partidos, de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato están observando un alejamiento significativo de la figura de Trump.

Parte de ese electorado, resumió, se está inclinando hacia los candidatos demócratas, mientras que otra parte sigue indecisa y podría optar por cualquiera de los dos partidos.

“Un segmento del electorado que ha reflejado de manera particular este cambio de tendencia es el de los votantes irregulares, quienes pueden desempeñar un papel interesante en el contexto de unas elecciones de mitad de mandato, ya que tienen menos probabilidades de participar en ellas”.

Alejamiento de los partidos

Mike Madrid, estratega político republicano, autor de The Latino Century y cofundador del Lincoln Project precisó que los resultados de 2024 sorprendieron a todos porque reflejaron la culminación de una tendencia que se había ido gestando a lo largo de cuatro de las últimas cinco elecciones.

“Es solo que nadie le prestaba atención, diciendo: “Oh, son solo 6.7 puntos; está dentro del margen de error”.

Dijo que lo que presenciamos es un alejamiento institucional generalizado de los partidos, y este populismo latino emergente, será una característica definitoria de la democracia estadounidense.

“Ver a ambos partidos tener tantas dificultades para lidiar con esto ha sido indignante, porque te das cuenta de cuán desconectadas están nuestras instituciones de un verdadero esfuerzo por entender lo que ocurre en nuestra comunidad”.

Dijo que los latinos no se estaban volviendo más partidarios de Trump ni más republicanos sino que existían datos abrumadores que mostraban un distanciamiento respecto al Partido Demócrata, una tendencia que persiste hasta el día de hoy.

“Acabamos de realizar un trabajo de campo aquí en California, el estado con mayor población latina, y observamos que, en general, los votantes latinos muestran un descontento con el Partido Demócrata”.

Pero dijo que encontraron que la situación es aún peor con los republicanos, y así es como se desarrollará nuestra política hasta que ambos partidos empiecen a buscar una solución al respecto.

Un voto volátil

¿Qué motiva el voto latino a medida que nos acercamos a noviembre?

“Siempre se han observado tendencias de voto dividido: electores dispuestos a votar por el candidato de un partido en una contienda y por el candidato de otro partido en una elección distinta”, dijo Clarissa Martínez De Castro, vicepresidenta de la Iniciativa del Voto Latino en UnidosUS.

Precisó que el voto latino se repartía más o menos, salvo excepciones, en dos tercios para el Partido Demócrata y un tercio para el Republicano.

“Cuando los republicanos empezaron a hacer campaña con mayor intensidad entre los hispanos sumado a la falta de resultados en diversos temas sobre los que los demócratas habían hecho promesas, la situación cambió”.

Dijo que hay que tener en cuenta, además, que se trata de un electorado joven: en cada ciclo, entre el 20% y el 25% de los latinos que acuden a las urnas se incorporan por primera vez al electorado.

“Si combinamos todos estos factores, vemos que ese sector volátil ahora se sitúa en la categoría de indecisos o independientes, una identificación que ha ido creciendo entre los votantes jóvenes y que probablemente seguirá siendo predominante en este grupo demográfico durante un tiempo”.

Mencionó que existen muchos conceptos erróneos y suposiciones equivocadas en torno al voto latino.

“Durante mucho tiempo, cuando los candidatos se molestaban en dirigirse a los votantes hispanos, se limitaban a hablar de inmigración o asumían que ese era el único tema que les importaba; mientras que en algunos círculos republicanos se ha llegado a afirmar que a los latinos no les importa la inmigración; eso también sería incorrecto”.

Dijo que cuatro de los cinco temas principales para los latinos están relacionados con la economía familiar: el costo de vida, los salarios y el empleo, el costo de la vivienda y de la atención médica, y la inmigración en quinto lugar.

“Los demócratas perdieron a la clase trabajadora blanca hace más de una década, y lo fascinante es que no prestaron suficiente atención a lo que sucedía o podría suceder con la clase trabajadora latina, a la cual, aún no han perdido por completo”.

No obstante dijo que hay una creciente frustración entre los trabajadores estadounidenses al ver que se descuidan sus necesidades; trabajan tan duro como pueden para prosperar, pero apenas logran sobrevivir.

“Eso es algo que los latinos también están sintiendo”.

Dijo que parte de la razón por la que Sanders conectó con los hispanos es que se habló de la economía y de cómo esta afecta a las familias trabajadoras; y también hubo un elemento de eso con Trump, y es parte de lo que estamos viendo en otros países.

“La conclusión es que el descontento económico ayudó a Biden a vencer a Trump. Luego ayudó a Trump a vencer a Biden y a Harris, y en este momento Trump se ha adueñado del tema económico; sin embargo, los demócratas no pueden dormirse en los laureles”.

Un populismo atractivo

¿Estamos viendo realmente un desplazamiento de algunos votantes latinos hacia la izquierda, o están respondiendo simplemente al populismo económico sin adoptar necesariamente la ideología?

Eli Valentin, vicedecano de Estudios de Posgrado y Liderazgo en el W. Franklin Richardson, Graduate Center de la Virginia Union University, y autor de Politicking in the Barrio, dijo que es natural que el populismo económico resulte atractivo para los latinos.

“En cierto modo, eso fue lo que llevó a Zohran Mamdani obtener una pluralidad de votos latinos en las primarias demócratas y la mayoría en las elecciones generales para alcalde de Nueva York”.

Dijo que especialmente en Nueva York, existe un fuerte fervor contra el establishment que condiciona gran parte del comportamiento electoral de los latinos.