¿Quién ganó las elecciones primarias en Alaska, Florida y Wyoming y qué significa para Trump?

Los candidatos apoyados por el presidente Donald Trump en las elecciones primarias de este martes 18 de agosto tuvieron triunfos significativos, pero hubo derrotas que perfilan que el mandatario ha decepcionado incluso a votantes de base republicana.

De las elecciones en Alaska, Florida y Wyoming, las del llamado Estado del Sol (The Sunshine State), fueron las de mayor atención mediática, debido a que es el bastión del movimiento MAGA del presidente Trump.

La principal contienda fue por la gobernación, donde el representante Byron Donalds, respaldado por Trump, ganó la nominación republicana para suceder al gobernador Ron DeSantis.

La gran derrota para Trump ocurrió en el Distrito 07, donde el republicano Ryan Elijah venció al congresista Cory Mills, apoyado por el presidente, pero envuelto en escándalos sexuales y de violencia.

La elección en Florida destacó también por el voto por correo emitido por el presidente Trump, según confirmó Politico, a pesar de que el mandatario y sus aliados republicanos empujen la cancelación del voto por correo, por considerarlo “inseguro”.

Entre los demócratas, el exrepresentante republicano David Jolly obtuvo la nominación como candidato a gobernador y enfrentará a Donalds el 3 de noviembre.

El congresista Cory Mills perdió la elección primaria republicana por el Distrito 07 en Florida. Crédito: Amanda Andrade-Rhoades | AP

La celebración de Trump

Para el Senado federal, la republicana Ashley Moody, designada para ocupar el escaño dejado por Marco Rubio, ganó la elección.

Del lado demócrata ocurrió una de las mayores sorpresas: la representante estatal Angie Nixon derrotó con cerca del 56% de los votos a Alexander Vindman, quien había recaudado considerablemente más dinero y a quien Trump ha criticado constantemente, por lo cual el mandatario celebró.

“La derrota más gratificante de anoche fue la de un verdadero traidor despreciable, Alexander Vindman, ante una lunática de la izquierda radical, incapaz de hablar o pensar con claridad”, escribió Trump en Truth Social.

La progresista Angie Nixon ganó la primaria demócrata hacia el Senado de EE.UU. Crédito: Mike Stewart | AP

Vindman es un teniente coronel retirado del Ejército y exdirector de asuntos europeos del Consejo de Seguridad Nacional y fue uno de los testigos clave en el primer juicio político contra Trump, donde expresó ante el Congreso su preocupación por la presión ejercida por el republicano sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que investigara al expresidente Joe Biden. Trump afirmó que Vindman mintió.

Sobre Nixon y la contienda en noviembre contra Moody, el presidente afirmó: “Sufrirá una derrota segura”, pero Nixon tiene el respaldo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Públicos de Florida (SEIU FPSU).

“Es una victoria para los trabajadores de toda Florida. El triunfo de Angie Nixon demuestra que cuando los trabajadores se organizan, se ofrecen como voluntarios y se unen, podemos superar la influencia de los multimillonarios y los intereses especiales”, celebró la presidenta de SEIU FPSU, Afifa Khaliq. “Angie Nixon comprende las dificultades de las familias trabajadoras porque las ha vivido y ha apoyado a los trabajadores a lo largo de su carrera. Además, es una orgullosa miembro de SEIU FPSU, lo que demuestra su compromiso con el movimiento sindical no solo con palabras, sino con acciones”.

El teniente coronel retirado Alexander Vindman fue uno de los “testigos estrella” del primer juicio político contra Trump. Crédito: Mark Wilson/Getty Images

Más en Florida

En otras contiendas en Florida, Jim Schwartzel ganó la primaria republicana en el Distrito 19, escaño abierto por la candidatura de Donalds a gobernador. Allí, Catalina Lauf, quien había recibido el respaldo de Trump, fue derrotada.

Entre los demócratas, la veterana congresista Debbie Wasserman Schultz ganó la primaria del rediseñado Distrito 20 con alrededor del 46% de los votos, superando a Dale Holness, Elijah Manley, Sheila Cherfilus-McCormick y Luther Campbell.

Las elecciones en el Estado del Sol fueron además las primeras celebradas bajo el nuevo mapa congresional, aprobado con el objetivo de favorecer a los republicanos.

Las sorpresas en Alaska

En Alazka, el senador republicano Dan Sullivan y la exrepresentante demócrata Mary Peltola avanzaron en las primarias, así que protagonizarán una de las contiendas por el Senado federal más observadas de noviembre.

Como otros estados, Alaska utiliza una primaria abierta donde todos los candidatos compiten en la misma boleta y los cuatro más votados avanzan a las elecciones generales, independientemente de su afiliación política.

El presidente Trump respaldó a Sullivan, quien ha destacado su apoyo a las políticas energéticas y militares de la administración.

En la única contienda estatal para la Cámara de Representantes lideró el republicano Nick Begich, también respaldado por Trump, pero enfrentará el independiente Bill Hill, pescador y exeducador que centró su campaña en el elevado costo de vida.

El mes pasado, el principal candidato demócrata, el pastor de Anchorage Matt Schultz, suspendió su campaña y respaldó a Hill, pero será integrado a la boleta, debido que los cuatro más votados en la primaria pasan a las elección general.

La elección para gobernador será un golpe para los republicanos, ya que Mike Dunleavy no puede buscar un tercer mandato consecutivo y dos demócratas avanzaron hacia la contienda de noviembre, Jonathan Kreiss-Tomkins y Tom Begich.

Los votantes también aprobaron una medida para restablecer límites a las contribuciones de campaña en elecciones estatales y locales.

Y en Wyoming

En Wyoming, la representante Harriet Hageman, apoyada por Trump, ganó la nominación republicana para el Senado de EE.UU.

Hageman derrotó a cuatro rivales republicanos para competir por el escaño que dejará la senadora Cynthia Lummis, quien se retira después de un mandato. En noviembre enfrentará al exrepresentante estatal James Byrd, quien venció a Billy Benavidez en la primaria demócrata con cerca del 78% de los votos.

El senador estatal y exlíder de la Cámara estatal Eric Barlow derrotó a la superintendente de Instrucción Pública Megan Degenfelder, quien contaba con el respaldo de Trump. Barlow enfrentará en noviembre al demócrata Ken Casner.

En la otra gran contienda federal fue por el único escaño de Wyoming en la Cámara de Representantes, el secretario de Estado Chuck Gray ganó la primaria republicana. En esa contienda Trump no respaldó a ningún aspirante. Gray enfrentará a la exsenadora estatal Lisa Kinney, quien obtuvo aproximadamente el 75% en la primaria demócrata frente a Elena Del Real.

Las primarias fueron particularmente relevantes porque, por primera vez en 32 años, Wyoming tuvo simultáneamente contiendas abiertas para gobernador, Senado y Cámara federal.