Trump pide a la Corte Suprema facultar al Servicio Postal para retener la entrega de votos por correo

A menos de dos meses de llevarse a cabo las elecciones intermedias donde la atención se centra en qué partido terminará dominando, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema otorgarle al Servicio Postal (USPS) facultades para retener la entrega de votos por correo.

Desde marzo, el republicano de 80 años firmó una orden que otorgó a organismos federales un papel sin precedentes en las elecciones. Sin embargo, bajo el argumento de que ni el presidente ni el USPS deberían decidir qué votos por correo llegan a los electores, grupos de defensa de los votantes y una coalición de 23 estados gobernados por demócratas impugnaron el documento.

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