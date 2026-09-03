Trump pide a la Corte Suprema facultar al Servicio Postal para retener la entrega de votos por correo
Donald Trump pretende que el USPS retenga la entrega de votos por correo, lo cual es considerado por sus detractores como una injerencia en las elecciones
A menos de dos meses de llevarse a cabo las elecciones intermedias donde la atención se centra en qué partido terminará dominando, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema otorgarle al Servicio Postal (USPS) facultades para retener la entrega de votos por correo.
Desde marzo, el republicano de 80 años firmó una orden que otorgó a organismos federales un papel sin precedentes en las elecciones. Sin embargo, bajo el argumento de que ni el presidente ni el USPS deberían decidir qué votos por correo llegan a los electores, grupos de defensa de los votantes y una coalición de 23 estados gobernados por demócratas impugnaron el documento.
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