Servicio Postal respalda plan de Trump que exige listas de votantes por correo a estados

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) defendió una propuesta impulsada por la administración de Donald Trump que obligaría a los estados a compartir información sobre los votantes que reciben boletas por correo para elecciones federales.

El director general del USPS, David Steiner, explicó ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado que la medida busca mejorar la verificación del proceso electoral, aunque ya provocó rechazo entre legisladores demócratas, quienes consideran que podría convertir al servicio postal en una herramienta de supervisión electoral.

La propuesta establece que los estados deberán entregar al Servicio Postal los nombres de los votantes que reciben boletas por correo, así como los códigos de barras asociados a los sobres de envío y devolución. Según la agencia, el objetivo es comprobar que las boletas enviadas coincidan con las que realmente son procesadas.

PETERS: Yes or no, if a state refuses to turn their absentee voter list to the federal government, will the Postal Service still mail their ballots under this proposed rule?



POSTMASTER GENERAL STEINER: No.



PETERS: So the proposed rule basically coerces states to hand over their? pic.twitter.com/5bnJb5Atnr — Aaron Rupar (@atrupar) June 24, 2026

Voto por correo en el centro del debate

La iniciativa surge después de una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, con la que buscó endurecer los controles sobre el voto por correo en Estados Unidos, un sistema que el presidente ha cuestionado repetidamente al señalar posibles riesgos de fraude, aunque sus críticos aseguran que no ha presentado pruebas que respalden esas acusaciones.

Durante la audiencia, el senador demócrata Gary Peters cuestionó la propuesta y advirtió que podría afectar el acceso de los ciudadanos al voto. “Eso es inaceptable”, afirmó al señalar que los estados podrían enfrentar consecuencias si no entregan la información solicitada.

Por su parte, Steiner defendió el plan y aseguró que la medida permitiría mayor coordinación entre los estados y el USPS. Argumentó que ayudaría a garantizar que “las papeletas que un estado cree que está enviando coincidan con las que realmente se envían”.

Demócratas acusan intento de controlar el proceso electoral

La propuesta generó una respuesta inmediata de los 47 senadores demócratas, quienes enviaron una carta al Servicio Postal para pedir que abandone la iniciativa. Los legisladores calificaron el plan como un intento de transformar al USPS en una agencia electoral bajo influencia de la Casa Blanca.

La senadora Elissa Slotkin acusó a Trump de utilizar al servicio postal para avanzar su agenda electoral. “El presidente Trump la está utilizando. Él no cree que las elecciones que pierde sean válidas”, declaró.

The leader of the U.S. Postal Service and his recent attempts to curb voting by mail are part of a much bigger story. President Trump does not believe that elections he loses are valid. It’s all part of his authoritarian playbook. pic.twitter.com/6Zh1p4oxen — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) June 24, 2026

Sigue leyendo: