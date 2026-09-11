Así es el votante latino que puede definir las elecciones de 2026: más joven y cada vez más decisivo

El electorado estadounidense que llegará a las elecciones legislativas de 2026 es más diverso que el de hace apenas cuatro años. Y ningún grupo explica tanto ese cambio como los latinos. Un nuevo análisis del Pew Research Center, publicado el 10 de septiembre, estima que cerca de 39 millones de hispanos son elegibles para votar este año, frente a unos 33.7 millones en las elecciones de medio término de 2022.

El aumento es de 5.2 millones de potenciales votantes en cuatro años, equivalente a un crecimiento del 16%. Los latinos representan ahora alrededor del 16% de todo el electorado elegible de Estados Unidos, casi el doble del 9% que representaban en 2006.

Pero los números cuentan solo una parte de la historia. El perfil de ese electorado también está cambiando: es más joven, en su mayoría nació en Estados Unidos y cada año incorpora aproximadamente 1 millón de ciudadanos latinos que alcanzan la mayoría de edad.

La mayor parte del crecimiento viene de jóvenes nacidos en EE.UU.

A diferencia de la idea de que el crecimiento del voto latino depende principalmente de nuevas naturalizaciones, los datos muestran otra realidad. Pew calcula que más de 4 millones de hispanos nacidos en Estados Unidos cumplieron 18 años entre 2022 y 2026. Ese grupo explica alrededor del 80% del aumento del electorado latino durante esos cuatro años.

Otro millón aproximadamente se incorporó después de obtener la ciudadanía estadounidense por naturalización. Ese recambio generacional puede tener consecuencias políticas importantes porque estos nuevos votantes crecieron en Estados Unidos y sus prioridades no necesariamente coinciden con las de generaciones anteriores de inmigrantes.

No significa, sin embargo, que exista un único “voto latino”. Diferencias de edad, país de origen familiar, educación, ingresos, religión y lugar de residencia continúan produciendo comportamientos electorales muy distintos.

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El votante latino es el más joven entre los grandes grupos electorales

La edad es probablemente el dato más llamativo del nuevo perfil. La edad media de los votantes hispanos elegibles es de 39 años, frente a 48 años para el conjunto del electorado estadounidense y 52 años entre los votantes blancos.

Además, el 30% de los hispanos habilitados para votar tiene entre 18 y 29 años. Es la proporción más alta entre los principales grupos raciales y étnicos analizados por Pew: entre los votantes negros, es del 22%; entre los asiáticos, del 19%; y, entre los blancos, del 17%.

En el extremo opuesto también aparece una diferencia importante: solo el 14% de los votantes latinos tiene 65 años o más, frente al 28% entre los votantes blancos.

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La mayoría de los votantes latinos nació en Estados Unidos

Otro dato ayuda a entender cómo está cambiando este electorado. El 77% de los hispanos elegibles para votar nació en Estados Unidos, mientras que el 23% son ciudadanos naturalizados.

Eso convierte al creciente electorado latino en una población cada vez más vinculada a experiencias de segunda y tercera generación, aunque cuestiones como inmigración sigan teniendo un peso importante en muchas familias.

La cifra también obliga a diferenciar población latina de electorado latino. Pew estima que solo alrededor del 52% de toda la población hispana de Estados Unidos reúne las condiciones para votar, principalmente porque una parte es menor de edad o no posee ciudadanía estadounidense.

Texas, Florida y California: dónde pesa más el voto hispano

La influencia electoral latina tampoco está distribuida de manera uniforme. Los datos estatales más recientes disponibles, correspondientes a 2024, muestran que California concentra unos 8.7 millones de votantes hispanos elegibles, la cifra más alta del país.

Le siguen:

Estos cinco estados concentran por sí solos una parte importante del electorado hispano nacional.

La proporción dentro de cada estado también es relevante. En Nuevo México, los hispanos constituyen aproximadamente el 43% de los votantes elegibles. Representan el 33% en California; el 32%, en Texas; el 25%, en Arizona y, el 23%, en Florida.

Especialmente en Texas y Arizona, donde las contiendas pueden ser competitivas, pequeñas variaciones en participación o preferencia electoral entre los latinos pueden tener consecuencias importantes.

El electorado estadounidense cambió en apenas 20 años

La transformación queda todavía más clara cuando se mira hacia atrás. En 2006, aproximadamente el 74% del electorado elegible era blanco y, el 9%, hispano.

Para 2026, la proporción blanca cayó al 61%, mientras que la hispana aumentó hasta el 16%. Los votantes latinos son hoy el segundo grupo más numeroso detrás de los blancos y superaron a los votantes negros en cantidad por primera vez en 2018.

Desde las elecciones de medio término de 2022, además, el número total de personas elegibles para votar en Estados Unidos creció en unos 8.4 millones. Más de la mitad de ese incremento correspondió a hispanos.

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39 millones de elegibles no significan 39 millones de votos

Hay una distinción importante. Pew utiliza el concepto de “votante elegible” para referirse a ciudadanos estadounidenses de 18 años o más que viven en los 50 estados o Washington D.C. Eso no significa que todos estén registrados ni que todos vayan a votar.

El grupo de votantes registrados es menor y el número de quienes finalmente acuden a las urnas es todavía más reducido. Por eso, el enorme crecimiento demográfico latino no se traduce automáticamente en el mismo crecimiento de su influencia electoral. La participación sigue siendo una de las variables decisivas.

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Un electorado más grande, pero también más difícil de encasillar

El crecimiento latino llega, además, en un momento en que los partidos políticos enfrentan dificultades para tratar a estos votantes como un bloque homogéneo.

Los resultados de elecciones recientes y las encuestas de 2026 muestran diferencias importantes entre hombres y mujeres, jóvenes y mayores, universitarios y personas sin título, así como entre comunidades de distintos estados.

Un votante cubano de Florida, un mexicano-estadounidense de Texas, un puertorriqueño de Nueva York o un joven latino nacido en California pueden compartir una identidad étnica y, al mismo tiempo, tener prioridades políticas muy diferentes.

Esa diversidad probablemente sea una de las claves de 2026. Los latinos no solo son más numerosos que en cualquier elección legislativa anterior. También son más jóvenes, cada vez más nacidos en Estados Unidos y tienen un peso creciente en algunos de los estados donde se decidirán contiendas importantes.

El desafío para republicanos y demócratas será convertir ese potencial demográfico en votos reales.

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