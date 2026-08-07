Los demócratas hispanos se sienten menos seguros al hablar de política que los republicanos, según encuesta de My Code

En general, los votantes multiculturales se sienten más seguros al hablar de política en línea que en persona, pero los demócratas hispanos expresaron sentirse menos seguros que los republicanos, en comparación con las últimas elecciones, según una encuesta del Intelligence Center entro de My Code para La Opinión.

Ante la pregunta: “¿En comparación con las últimas elecciones, se siente más seguro al hablar de política en línea que en persona?”, el 52% de los republicanos hispanos afirmó sentirse “más seguro” al hablar de política en línea, mientras que el 53% expresó sentirse “más seguro” al hacerlo en persona.

Los demócratas hispanos se sienten menos seguros al hablar de política en línea (39%) o en persona (41%) que en las últimas elecciones. La diferencia con respecto a los republicanos es de 13 y 12 puntos porcentuales, respectivamente.

En general, los demócratas expresaron sentirse menos seguros al hablar de política en línea (31%) o en público (34%), en comparación con los republicanos en general (39% y 41%, respectivamente).

Los resultados confirman que algunos grupos de votantes podrían estar más dispuestos a participar abiertamente, mientras que otros podrían requerir entornos de menor riesgo, mensajeros de confianza o formas de participación privadas.

La Generación Z hispana participa más en línea

La encuesta añade que, en comparación con finales de 2025, la Generación Z hispana (49%) tiene más probabilidades de afirmar que hablar de política en línea les resulta más seguro que la Generación Z multicultural (43%) y la no multicultural (28%).

“No se trata de una historia uniforme sobre la participación juvenil. La identidad multicultural influye en cómo se experimenta la expresión política en línea, incluyendo si los espacios digitales se perciben como lo suficientemente abiertos para conversar o como lo suficientemente riesgosos como para evitarlos”, indica el informe. “La Generación Z multicultural podría ser más receptiva a la conversación política en línea, mientras que la Generación Z no multicultural podría necesitar formas de menor riesgo para observar, aprender y participar en privado”.

Los votantes que expresan menor seguridad al hablar de política en línea o en persona justifican su decisión en tres posibles consecuencias: “preocupación por lo que dirán públicamente”, “miedo a represalias públicas o a ser blanco de ataques” y “miedo a reacciones negativas”.

Costo personal de expresar opiniones

El informe del Intelligence Center incluye algunas opiniones de su Cultural Collective —un ejercicio tipo grupo focal— donde algunos participantes expresan opiniones específicas sobre diferentes temas. En este caso, las respuestas muestran que evitar las discusiones políticas “suele ser una decisión deliberada”.

“Los votantes describen cómo limitan lo que dicen para proteger sus empleos, relaciones, seguridad personal y tranquilidad”, señala el informe. “El riesgo profesional modifica dónde y cómo debe darse la participación política. Las iniciativas que piden a los votantes que muestren su apoyo públicamente, discutan política con sus colegas o vinculen la participación con su identidad laboral pueden generar fricciones innecesarias. La participación privada, directa y fuera del horario laboral puede reducir esa barrera”.

El informe no incluye los nombres de los participantes, pero especifica su etnia o raza y su grupo de edad.

“Me preocupa tener desacuerdos políticos en el trabajo, así que la política está completamente descartada. En línea, me preocupa ser juzgado y que lo que diga pueda malinterpretarse”, dijo un hombre afrodescendiente de entre 25 y 34 años.

Un hombre asiático-americano (AANHPI) de entre 25 y 34 años prefiere mantener sus opiniones en privado.

“Mantengo mis opiniones de política en privado, evitando conversaciones acaloradas para prevenir represalias”, afirmó.