Elecciones 2026: los demócratas aventajan por 27 puntos a los republicanos entre votantes hispanos

A tres semanas de las elecciones legislativas de Estados Unidos, una nueva encuesta revela una diferencia importante en las preferencias políticas de los votantes hispanos. El 51% afirma que votaría por un candidato demócrata para la Cámara de Representantes, frente al 24% que elegiría a un republicano, según un estudio de Pew Research Center publicado el 8 de octubre.

La distancia de 27 puntos porcentuales contrasta con el escenario de las elecciones presidenciales de 2024, cuando el voto latino estuvo mucho más dividido entre Donald Trump y Kamala Harris. Pero hay otro dato que merece atención: uno de cada cuatro votantes hispanos todavía no expresa preferencia por ninguno de los dos grandes partidos.

La encuesta, realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, refleja las preferencias de los ciudadanos inscritos para votar, no una predicción de los resultados del 3 de noviembre. La participación efectiva y las diferencias entre distritos serán determinantes.

Cómo votarían los hispanos en las elecciones de noviembre

Los resultados muestran una ventaja de los candidatos demócratas entre los votantes latinos registrados, aunque también una proporción considerable de personas que todavía no eligió entre las dos principales fuerzas políticas.

Los datos reflejan intención de voto, no resultados electorales. Fuente: Pew Research Center. Octubre de 2026.

El 51% de los votantes hispanos registrados prefiere candidatos demócratas para la Cámara de Representantes, frente al 24% que apoya a los republicanos. El 18% respondió que todavía no sabe por quién votaría y otro 7% manifestó que elegiría a un candidato diferente de los dos partidos principales.

Esta distribución es relevante porque muestra que, aunque los demócratas tienen una ventaja en las preferencias declaradas, una cuarta parte del electorado hispano registrado no se identifica actualmente con ninguna de las dos opciones principales para estas elecciones.

A nivel nacional, incluyendo a todos los votantes registrados, la diferencia entre ambos partidos es considerablemente menor: 44% prefiere candidatos demócratas y 36% republicanos.

Entre los votantes blancos, en cambio, los republicanos registran una ventaja de 44% frente al 37% de los demócratas. Los votantes negros muestran una preferencia del 70% por candidatos demócratas y del 7% por republicanos.

Los porcentajes representan preferencias declaradas al momento de la encuesta y no permiten anticipar el resultado de las elecciones del 3 de noviembre. La participación efectiva y los márgenes de error pueden modificar el panorama.

Qué cambió desde las elecciones presidenciales de 2024

El voto hispano tuvo un comportamiento especialmente competitivo en las presidenciales de 2024. De acuerdo con el análisis retrospectivo de Pew, los dos grandes partidos obtuvieron entonces niveles de apoyo mucho más próximos entre los electores latinos.

La encuesta de octubre de 2026 muestra una diferencia más amplia en las preferencias declaradas para la Cámara de Representantes. Sin embargo, no sería correcto interpretar automáticamente esa distancia como una transferencia equivalente de votos republicanos hacia los demócratas.

Las elecciones presidenciales y legislativas tienen dinámicas diferentes. Además, una encuesta entre votantes registrados incluye personas que finalmente podrían no acudir a las urnas.

Pew recuerda que en las elecciones legislativas de 2022 participó el 46% de las personas habilitadas para votar. La movilización electoral puede modificar sustancialmente la composición del electorado que finalmente decide los resultados.

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El malestar económico también atraviesa estas elecciones

Las preferencias electorales se producen en un contexto de creciente preocupación por la situación económica y de insatisfacción con el rumbo del país. Según Pew, el 84% de los votantes registrados considera que la economía es un tema muy importante al decidir su voto. Es una preocupación compartida por quienes prefieren candidatos demócratas y republicanos.

La encuesta también encuentra que la aprobación nacional del presidente Donald Trump descendió al 30%, el nivel más bajo registrado durante su segundo mandato hasta el momento del estudio.

Además, el 44% de los votantes registrados interpreta su elección para el Congreso como un voto en contra del presidente, mientras que el 19% la considera un voto a su favor.

Estos datos ayudan a describir el clima político general, aunque el estudio no permite atribuir exclusivamente a la economía o a la evaluación de Trump las preferencias de los votantes hispanos.

Por qué la participación electoral será clave el 3 de noviembre

La encuesta también revela una diferencia en el entusiasmo político de los votantes estadounidenses. Entre quienes apoyan candidatos demócratas para la Cámara de Representantes, el 63% afirma estar extremadamente motivado para votar. Entre los partidarios republicanos, esa proporción es del 46%.

Además, el 78% de quienes prefieren a los demócratas considera muy importante qué partido controle el Congreso, frente al 69% de los simpatizantes republicanos. Esta diferencia en motivación podría influir en la participación, aunque no permite anticipar el resultado electoral.

El estudio no ofrece en estos datos un desglose equivalente de motivación específicamente para los votantes hispanos. Por lo tanto, no es posible afirmar que los electores latinos de uno u otro partido estén más dispuestos a acudir a las urnas.

Qué se vota el 3 de noviembre en Estados Unidos

Las elecciones de medio término se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. Los ciudadanos elegirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, además de gobernadores y otras autoridades estatales y locales en las jurisdicciones correspondientes.

Para los votantes hispanos, la oferta electoral dependerá del distrito donde estén registrados. Por eso, la diferencia nacional identificada por Pew no debe interpretarse como un resultado uniforme en estados como California, Texas, Florida o Nueva York.

La encuesta tampoco representa a toda la población latina residente en Estados Unidos, sino al sector que reúne los requisitos para votar y está registrado.

Pew entrevistó a 5,062 adultos, entre ellos 3,917 votantes registrados, mediante su American Trends Panel. Las entrevistas se realizaron en inglés y español. El margen de error de la muestra completa es de ±1.6 puntos porcentuales, mientras que las estimaciones de subgrupos, como los votantes hispanos, tienen mayor incertidumbre estadística.

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