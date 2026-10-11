Miles de inmigrantes ya perdieron Medicaid: los estados donde comenzaron los recortes

Miles de inmigrantes con estatus legal comenzaron a perder su cobertura de Medicaid en Estados Unidos desde el 1 de octubre de 2026, cuando entró en vigor una de las primeras restricciones de la amplia reforma aprobada por el Congreso en 2025.

El cambio afecta a refugiados, asilados, víctimas de trata y otros inmigrantes que hasta ahora podían acceder al programa federal-estatal de salud para personas de bajos ingresos. La nueva ley redujo las categorías migratorias elegibles para recibir fondos federales de Medicaid, aunque algunos estados decidieron sostener parte de la cobertura con recursos propios.

La consecuencia ya comenzó a sentirse. En Washington, alrededor de 11,000 residentes perdieron Medicaid a comienzos de octubre. En Maine, más de 1,000 personas quedaron fuera del programa, mientras que Arizona y Florida también registran decenas de miles de inmigrantes afectados, según datos estatales recopilados por medios y organizaciones de salud.

Qué cambió en Medicaid desde el 1 de octubre

La modificación forma parte de la ley presupuestaria y fiscal aprobada en 2025, que proyecta reducir el gasto federal en Medicaid en unos $911,000 millones entre 2025 y 2034.

A partir del 1 de octubre, el gobierno federal dejó de aportar fondos para la cobertura completa de varios grupos de inmigrantes que hasta ahora calificaban legalmente. Entre quienes siguen siendo elegibles, siempre que cumplan además con los requisitos de ingresos, aparecen principalmente:

Residentes permanentes legales con Green Card que hayan cumplido el período de espera de cinco años o estén exentos.

Determinados inmigrantes cubanos y haitianos.

Personas procedentes de países vinculados a Estados Unidos por los acuerdos COFA, entre ellos Micronesia, Islas Marshall y Palau.

La cobertura de emergencia de Medicaid continúa disponible para personas que cumplen los requisitos económicos aunque su categoría migratoria no les permita obtener Medicaid completo.

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Washington: unos 11,000 inmigrantes ya quedaron sin cobertura

Washington es uno de los estados donde el impacto pudo medirse inmediatamente. Aproximadamente 11,000 residentes perdieron Medicaid desde octubre como consecuencia de las nuevas reglas federales. Entre los afectados hay refugiados, solicitantes de asilo y otros inmigrantes con presencia legal que no son residentes permanentes.

El estado cuenta, sin embargo, con programas financiados localmente para algunos inmigrantes que no reúnen los requisitos federales. Las autoridades estatales están intentando trasladar a ciertos beneficiarios hacia otras alternativas de cobertura, aunque los cupos y los requisitos varían.

Washington ya había ampliado anteriormente el acceso sanitario para inmigrantes independientemente de su estatus, pero su programa estatal tiene límites de inscripción.

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Maine: más de 1,000 personas afectadas

En Maine, más de 1,000 inmigrantes dejaron de calificar para Medicaid el 1 de octubre debido a las nuevas restricciones.

El cambio afecta a personas que tenían una categoría migratoria válida pero que ya no entra dentro de las categorías reconocidas para recibir fondos federales completos.

El caso de Maine muestra una de las principales consecuencias de la reforma: perder Medicaid no significa necesariamente que una persona se encuentre indocumentada. Muchos de quienes están quedando fuera del programa ingresaron legalmente al país o recibieron protección humanitaria.

Arizona y Florida también comenzaron a retirar cobertura

Los recortes también alcanzan a estados con comunidades inmigrantes numerosas. Información recopilada por Associated Press indica que Arizona y Florida ya eliminaron de Medicaid a decenas de miles de inmigrantes legales tras la entrada en vigor de las nuevas reglas.

La situación puede variar considerablemente de un estado a otro porque Medicaid se financia conjuntamente entre Washington y los gobiernos estatales. Aunque la nueva ley limita los fondos federales, un estado puede decidir utilizar dinero propio para mantener algunos beneficios.

Por esa razón, dos personas con el mismo estatus migratorio y un nivel de ingresos similar podrían tener opciones distintas dependiendo de dónde vivan.

Colorado también comenzó a aplicar el cambio

Colorado informó oficialmente que algunos inmigrantes que estaban inscritos en Health First Colorado, el programa estatal de Medicaid, perderían su cobertura a partir del 1 de octubre.

El estado advirtió a los beneficiarios afectados que recibirían una notificación explicando el cambio y las posibles alternativas disponibles.

Al mismo tiempo, Colorado mantiene algunos programas financiados por el estado para grupos que ya no pueden recibir Medicaid federal, aunque también ha reducido o limitado recientemente ciertas coberturas por cuestiones presupuestarias.

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Qué pasa en Nueva York y California

Nueva York y California tienen una situación diferente porque durante los últimos años destinaron fondos estatales para ampliar la cobertura médica de ciertos inmigrantes que no califican para Medicaid federal.

Nueva York se encuentra entre los estados que planean utilizar fondos propios para ofrecer cobertura a algunos inmigrantes legales que pierdan Medicaid debido a la nueva legislación federal.

California también había extendido Medi-Cal a adultos de bajos ingresos independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, ante el aumento de los costos, el estado empezó a recortar algunos beneficios: cerró nuevas inscripciones para determinados adultos inmigrantes en enero de 2026 y eliminó ciertos servicios dentales desde julio. Además, están previstas primas mensuales para algunos beneficiarios a partir de 2027.

Refugiados y víctimas de trata están entre los afectados

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es que no afecta únicamente a inmigrantes indocumentados. Entre quienes pueden perder la cobertura aparecen refugiados, asilados, víctimas de trata de personas y otros inmigrantes admitidos legalmente por razones humanitarias.

Hasta septiembre, varios de esos grupos podían acceder a Medicaid si cumplían los requisitos de ingreso. La nueva legislación restringió esa posibilidad a un número mucho menor de categorías migratorias.

¿Los niños y las embarazadas también pierden Medicaid?

No necesariamente. La legislación permite que los estados continúen utilizando fondos federales para cubrir a niños y mujeres embarazadas que residen legalmente en Estados Unidos, incluso cuando no hayan cumplido todavía el período de espera de cinco años que suele aplicarse a otros inmigrantes.

A comienzos de 2026, 38 estados ofrecían esa opción para niños inmigrantes legales y 32 la utilizaban para embarazadas.

Sin embargo, las reglas estatales pueden cambiar. Carolina del Norte, por ejemplo, aprobó una medida que restringe a partir de octubre algunas coberturas opcionales para niños y embarazadas inmigrantes, aunque autoridades locales señalaron posteriormente que parte del recorte podría haber sido involuntario.

Cómo saber si vas a perder la cobertura

Los beneficiarios afectados deberían recibir una notificación del programa Medicaid de su estado que indique cuándo finalizará la cobertura y si existe alguna alternativa.

No conviene asumir que Medicaid fue cancelado únicamente por el estatus migratorio. La elegibilidad depende también de los ingresos, la edad, la composición del hogar, el estado de residencia y otras condiciones.

Quienes reciban una carta de cancelación deberían revisar cuidadosamente la fecha de finalización, verificar si pueden acceder a otro programa estatal y consultar si califican para cobertura subsidiada a través del mercado de seguros médicos.

Los estados también están implementando las modificaciones en plazos diferentes, por lo que una persona puede perder Medicaid inmediatamente mientras otra puede conservarlo hasta completar un proceso de revisión.

Los recortes serán mucho mayores en 2027

La pérdida de cobertura para inmigrantes es solo una de las primeras etapas de la reforma. Otras disposiciones, incluidos nuevos requisitos laborales y verificaciones de elegibilidad más frecuentes, comenzarán a tener mayor impacto en 2027.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que los cambios de Medicaid aprobados en 2025 podrían dejar a 7.5 millones de personas adicionales sin seguro médico para 2034, mientras que el gasto federal del programa se reduciría en unos $911,000 millones durante la próxima década.

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