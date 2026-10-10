4 preguntas para ahorrar que deberías hacerle a tu prestamista hipotecario
Descubre qué preguntarle a tu prestamista hipotecario para comparar tasas, evitar comisiones innecesarias y ahorrar dinero al comprar casa en EE.UU.
Comprar una casa en Estados Unidos es una de las decisiones financieras más importantes de una familia. Pero encontrar una propiedad que te guste no es suficiente: también necesitas un préstamo que puedas pagar sin comprometer otros gastos. Antes de firmar, conviene hacer las preguntas correctas a tu prestamista para evitar cargos innecesarios y descubrir opciones que podrían ayudarte a ahorrar miles de dólares.
1. ¿A qué programas hipotecarios puedo acceder?
No todos los compradores necesitan el mismo tipo de préstamo, dependiendo de tus ingresos, profesión, ubicación y experiencia como propietario, podrías calificar para programas que reduzcan el pago inicial o los gastos de cierre.
Existen opciones especiales para profesionales de la salud, compradores primerizos y familias con ingresos limitados. Algunos programas ofrecen asistencia para cubrir parte del dinero necesario al comprar una vivienda.
También puedes preguntar por los préstamos de la Administración Federal de Vivienda (FHA), que tienen requisitos específicos y pueden ser una alternativa para ciertos compradores.
Michael Perna, agente inmobiliario de Michigan, advirtió en Bankrate sobre la importancia de investigar estas alternativas.
“En mi opinión, los agentes inmobiliarios son pésimos a la hora de orientar a sus clientes hacia el lugar adecuado para que obtengan el mejor préstamo”, aseguró.
Si no sabes por dónde empezar, puedes consultar a un asesor de vivienda aprobado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
2. ¿Cuánto pagaré realmente entre intereses y comisiones?
Una tasa de interés atractiva no siempre significa que tendrás la hipoteca más económica. Algunos prestamistas cobran comisiones de apertura elevadas, gastos de solicitud y otros cargos que aumentan la cantidad que necesitas al cerrar la compra.
Por eso, pide cotizaciones a varias entidades y compara tanto la tasa de interés como los costos totales. También pregunta si puedes reducir la tasa mediante puntos de descuento o si el prestamista ofrece créditos para cubrir ciertos gastos.
“Un pequeño cambio puede significar cientos o miles de dólares durante la vigencia del préstamo”, afirma Amanda Sweetz, agente inmobiliaria de Florida.
Un estudio de Bankrate encontró que los propietarios que no consiguen la tasa hipotecaria más baja disponible pagan, en promedio, $3,343 dólares adicionales al año. A lo largo de una hipoteca de 30 años, la cifra puede alcanzar los $78,186 dólares.
Para comparar ofertas, solicita la estimación del préstamo (Loan Estimate), un documento que detalla la tasa, el pago mensual estimado y los costos de cierre. Revisa las propuestas con cuidado: una tasa más baja podría venir acompañada de comisiones más altas.
3. ¿En cuánto tiempo pueden cerrar la compra?
Conseguir una aprobación hipotecaria es importante, pero completar el proceso a tiempo también puede marcar la diferencia. Si el prestamista tarda en revisar documentos, coordinar la tasación o responder preguntas, podrías enfrentar retrasos en la fecha de cierre. Esto puede traducirse en gastos adicionales de mudanza, extensiones para mantener bloqueada una tasa de interés o dificultades para completar la compra dentro del plazo acordado.
“He visto compradores que eligen un prestamista basándose principalmente en una tasa de interés ligeramente más baja, solo para encontrarse con tasaciones retrasadas, mala comunicación, condiciones de aprobación de último minuto o prórrogas en el cierre”, explicó Matthew Martinez, agente inmobiliario de California.
Antes de elegir, pregunta cuánto tarda normalmente la entidad en cerrar una operación, quién será tu contacto durante el proceso y con qué rapidez responde cuando surge un problema. Una comunicación clara puede evitar sorpresas cuando hay fechas límite de por medio.
4. ¿Qué relación tienes con mi agente inmobiliario?
Es habitual que los agentes recomienden prestamistas con quienes han trabajado anteriormente. Esa relación puede facilitar la comunicación, pero no significa que debas aceptar la primera propuesta.
Pregunta si existe una relación comercial entre ambas partes y por qué te están recomendando esa entidad. Lo importante es que la sugerencia responda a tus necesidades financieras, no a intereses ajenos a tu compra.
La Ley de Procedimientos de Liquidación de Bienes Raíces (RESPA) restringe los pagos y otras compensaciones por referencias de servicios de liquidación inmobiliaria, con excepciones específicas. Si tienes dudas sobre posibles conflictos de interés, pide que te expliquen cualquier relación comercial relevante.
Además, recuerda que puedes comparar ofertas por tu cuenta. Andrew Fortune, agente inmobiliario de Colorado, recomienda contactar con entre tres y cinco prestamistas el mismo día para evaluar sus propuestas bajo condiciones similares.
Una hipoteca puede acompañarte durante décadas; dedicar tiempo a comparar opciones ahora podría ayudarte a conservar más dinero para los gastos de tu hogar.
También te puede interesar:
- Trump actualiza su promesa de enviar $5,000 con una condición
- Los billetes que Walmart, Costco y otros ya no aceptarán en octubre 2026
- Beneficiarios de Medicare podrían recibir un cheque del gobierno de Trump
- Programa “Directo a México” cerrará en noviembre: ¿qué pasará con tus remesas?
- Algunos beneficiarios del Seguro Social reciben $90 extra en octubre: quiénes y por qué