Precio del dólar en México hoy, 14 de octubre del 2026

Si tienes previsto cambiar dólares, enviar dinero a tus familiares en México o aprovechar tus ahorros en moneda estadounidense, revisar el tipo de cambio antes de hacer una operación puede marcar la diferencia.

El dólar abrió la jornada en $18.39 pesos mexicanos, un avance del 0.09% respecto al cierre anterior de $18.37 pesos, según datos de Dow Jones. Durante las últimas jornadas, la divisa estadounidense ha mostrado movimientos que mantienen la atención de quienes realizan operaciones de compra y venta.

En la última semana, el dólar acumuló una subida del 2.25%, mientras que su variación interanual registra un incremento del 0.4%. La volatilidad del tipo de cambio se ubica en 11.14%, por encima de su referencia del 7.9%, lo que refleja mayores fluctuaciones en el mercado.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) reportó un cierre de $18.3771 pesos por dólar para el martes. El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en $18.3528 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en $18.2542 pesos por unidad.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias varían según la institución y el tipo de operación. Estos son los precios de compra y venta reportados para este miércoles 14 de octubre de 2026:

Banamex: compra en $17.93 pesos y venta en $18.95 pesos.

BBVA México: compra en $17.65 pesos y venta en $18.78 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.40 pesos y venta en $18.89 pesos.

Banorte: compra en $17.35 pesos y venta en $18.85 pesos.

Afirme: compra en $17.40 pesos y venta en $19.00 pesos.

Entre estas instituciones, Banamex ofrece el precio de compra más alto, mientras que BBVA México presenta el precio de venta más bajo. La diferencia es importante: los bancos pagan una cantidad al recibir dólares de sus clientes y cobran otra cuando les venden la divisa.

Para quienes envían dinero desde Estados Unidos a México, el tipo de cambio ofrecido por las compañías de transferencias también puede influir en la cantidad que recibe la familia. Estas son las cotizaciones reportadas para este miércoles:

Western Union: $17.98 pesos por dólar .

. MoneyGram: $18.84 pesos por dólar .

. Wise: $18.25 pesos por dólar.

Aunque una cotización más alta puede parecer conveniente, también es importante revisar las comisiones y los posibles cargos por transferencia. La cantidad final que recibe el destinatario depende del tipo de cambio aplicado y de las tarifas de cada servicio.

¿Por qué se mueve el precio del dólar frente al peso?

El peso mexicano ha enfrentado presiones relacionadas con las expectativas sobre los rendimientos financieros en México y Estados Unidos. Cuando la diferencia entre ambos disminuye, algunos inversionistas pueden modificar sus posiciones, lo que influye en la demanda de pesos y dólares.

En la sesión anterior, el peso registró una pérdida del 0.65% y cotizó cerca de las 18.3690 unidades por dólar, pese a que la moneda estadounidense retrocedió desde un máximo de 18 meses. El movimiento se produjo después de un repunte del peso el lunes, atribuido a un ajuste técnico.

Si necesitas comprar dólares, pagar una obligación o enviar una remesa hoy, verifica el precio directamente con tu banco o proveedor antes de confirmar la operación. Las cotizaciones pueden cambiar durante el día y el monto que recibas dependerá del tipo de cambio vigente al momento de la transacción.