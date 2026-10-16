Personas con préstamos estudiantiles recibirían hasta $5,000: quiénes y por qué

Hoy en día, entregamos nuestra información personal en tantas empresas que es imposible tener un control total de ello. No obstante, es responsabilidad de las compañías salvaguardar todos los datos que reciben para evitar que caigan en manos equivocadas, lo que podría provocar problemas financieros a sus clientes. Y cuando eso pasa, las personas pueden demandar, sin importar de qué se trate.

Un nuevo acuerdo de $6.5 millones de dólares relacionado con una filtración de datos de Educational Computer Systems Inc. (ECSI) contempla compensaciones para determinados residentes de Estados Unidos. Las personas elegibles podrían recibir hasta $5,000 dólares si demuestran que sufrieron pérdidas económicas vinculadas con el incidente; quienes no puedan acreditar daños documentados podrían tener derecho a un pago alternativo de aproximadamente $100 dólares.

¿Por qué se repartirán compensaciones de hasta $5,000 dólares?

El acuerdo surge de una demanda colectiva relacionada con un incidente de ciberseguridad que habría expuesto información confidencial de consumidores. Según el sitio web del acuerdo, la filtración ocurrió entre el 29 de octubre de 2023 y el 12 de febrero de 2024, y entre los datos que supuestamente quedaron comprometidos se encontraban números de Seguro Social.

ECSI es una empresa de servicios financieros y tecnología que ofrece administración, facturación y cobro de préstamos estudiantiles para instituciones de educación superior.

Los integrantes de la demanda argumentaron que la compañía pudo haber adoptado medidas razonables de seguridad para prevenir el incidente y proteger la información de sus clientes.

La empresa no ha admitido haber cometido irregularidades, pero aceptó destinar $6.5 millones de dólares para resolver las reclamaciones mediante un acuerdo extrajudicial. La compensación busca atender las pérdidas que los integrantes elegibles del grupo puedan demostrar como consecuencia de la filtración.

¿Quiénes pueden recibir el dinero?

El acuerdo contempla dos modalidades de compensación, dependiendo de las pérdidas que cada persona pueda acreditar.

Hasta $5,000 dólares por pérdidas documentadas : las personas elegibles que demuestren gastos o perjuicios económicos relacionados con la filtración podrán solicitar un reembolso de hasta esa cantidad.

: las personas elegibles que demuestren gastos o perjuicios económicos relacionados con la filtración podrán solicitar un reembolso de hasta esa cantidad. Aproximadamente $100 dólares como pago alternativo: quienes cumplan los requisitos, pero no tengan pérdidas documentadas que puedan reclamar, podrían recibir este pago.

Entre los gastos que pueden considerarse para el reembolso figuran las comisiones bancarias, los costos de comunicación, los gastos de viaje y determinados gastos relacionados con el crédito. Es necesario presentar pruebas que permitan verificar las pérdidas y su relación con el incidente.

La documentación puede incluir estados de cuenta bancarios o de tarjetas de crédito, correos electrónicos, facturas, recibos y registros telefónicos. Por ello, quienes sospechen que fueron afectados deben revisar sus documentos y reunir las pruebas disponibles antes de presentar su solicitud.

Es importante considerar que el importe final que reciba cada persona dependerá de la modalidad de compensación, de la validez de su reclamación y del número de solicitudes aceptadas.

¿Cuál es la fecha límite para reclamar?

Las personas que cumplan los requisitos deberán presentar un formulario de reclamación válido antes del 21 de diciembre de 2026 para solicitar una compensación contemplada en el acuerdo.

La audiencia para la aprobación final está programada para el 11 de enero de 2027. Los pagos se realizarán después de ese procedimiento, siempre que el acuerdo avance conforme a lo previsto.

Además, el acuerdo establece que los integrantes del grupo deben ser residentes de Estados Unidos. Tener o haber tenido un préstamo estudiantil, por sí solo, no garantiza el derecho a recibir dinero; es necesario cumplir las condiciones específicas de elegibilidad vinculadas con la filtración.

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