Precio del dólar en México hoy, 22 de octubre del 2026: el peso se desploma

Los movimientos de los últimos días muestran que el mercado cambiario atraviesa una etapa de mayor inestabilidad para el peso mexicano frente al dólar estadounidense. Aunque esta situación puede ser adversa para el país vecino, para los trabajadores hispanos que envían dinero a sus familias es una excelente noticia, porque sus seres queridos recibirían más dinero.

Este jueves 22 de octubre, el precio del dólar en México abrió en un promedio de $18.74 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0.29% frente al cierre anterior de $18.68 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

En los últimos siete días, la divisa estadounidense registra un avance del 1.76%, mientras que su variación interanual muestra un incremento del 1.93%. Además, la volatilidad del mercado se ubica en 9.79%, por encima de la referencia del 8.03%, una señal de que el tipo de cambio presenta fluctuaciones más pronunciadas.

La moneda mexicana perdió terreno el miércoles 21 de octubre, cuando el dólar superó el nivel de las 18.50 unidades, en medio de la cautela de los inversionistas ante el anuncio de nuevos datos de inflación.

Antes del cierre de las operaciones, el peso cotizaba en 18.6750 unidades por dólar, con una depreciación del 1.4%, uno de los peores resultados entre un grupo de divisas internacionales. Durante la jornada, llegó a tocar las 18.7290 unidades, un nivel que no se observaba desde julio de 2025.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio correspondiente al cierre del miércoles fue de $18.6714 pesos por dólar, calculado con base en las operaciones bancarias. Por su parte, la cotización del dólar en el mercado cambiario terminó la jornada del 21 de octubre cerca de los $18.69 pesos por unidad.

Para este jueves, el tipo de cambio FIX establecido por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó en $18.6425 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza en determinadas operaciones financieras y no necesariamente coincide con el precio ofrecido al público en las sucursales bancarias.

En tanto, el tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $18.4200 pesos por cada divisa, conforme a la referencia proporcionada.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

En las instituciones bancarias, el promedio reportado alcanza los $18.83 pesos por dólar, aunque el precio final depende de cada entidad, puede cambiar durante la jornada y las cotizaciones varían según el banco. Estos son los precios de compra y venta reportados para este jueves 22 de octubre:

Banamex: compra en $18.10 pesos y venta en $19.18 pesos.

y venta en $19.18 pesos. Banco Azteca: compra en $17.65 pesos y venta en $19.19 pesos.

Afirme: compra en $17.40 pesos y venta en $19.00 pesos.

Banorte: compra en $17.55 pesos y venta en $19.05 pesos.

BBVA México : compra en $17.65 pesos y venta en $18.55 pesos .

: compra en $17.65 pesos y . Scotiabank: compra en $17.60 pesos y venta en $19.10 pesos.

Entre estas instituciones, BBVA México ofrece el precio de venta más bajo, por lo que puede ser una alternativa para quienes necesitan comprar dólares. Para quienes desean venderlos al banco, Banamex presenta el precio de compra más alto entre las opciones mencionadas.

Los mexicanos que viven en Estados Unidos también deben comparar las cotizaciones de las compañías de transferencias internacionales, ya que el tipo de cambio influye en la cantidad que reciben sus familiares. Estas son las referencias reportadas para este jueves:

Western Union: $18.16 pesos por dólar .

. MoneyGram: $19.12 pesos por dólar .

. Wise: $18.61 pesos por dólar.

Conviene comprobar las comisiones y el monto final que recibirá el destinatario antes de enviar dinero. Una tasa favorable no siempre representa el mejor resultado si existen cargos adicionales.

Además, debes recordar que tanto los precios bancarios como los de las empresas de remesas pueden cambiar durante el día. Antes de comprar dólares, vender tus ahorros o enviar dinero a México, consulta la cotización vigente y confirma cuánto pagarás o cuánto recibirá tu familia después de aplicar las posibles comisiones.

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