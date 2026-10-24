Un millón de personas se quedará sin un plan de Medicare Advantage: a quiénes les afecta

Elegir un seguro médico durante la jubilación es una decisión que puede influir directamente en el presupuesto y la tranquilidad de millones de adultos mayores en Estados Unidos. Por eso, cualquier cambio en las opciones disponibles obliga a revisar las alternativas con anticipación, especialmente cuando se trata de una cobertura que ayuda a pagar consultas, tratamientos y otros servicios de salud.

Dos de las principales aseguradoras privadas del país, Humana y UnitedHealthcare, anunciaron que dejarán de ofrecer determinados planes de Medicare Advantage a partir de 2027. La medida afectará a cerca de un millón de afiliados, aunque las compañías indicaron que muchos podrán acceder a otras opciones de cobertura.

De acuerdo con información reportada por CBS News, la decisión de Humana impactará a aproximadamente 600,000 afiliados. Un portavoz de la compañía confirmó que la aseguradora prevé cancelar planes durante 2027, mientras que la mayoría de los beneficiarios afectados recibiría una alternativa.

“Evaluamos periódicamente nuestra oferta de Medicare para garantizar que podamos seguir brindando atención médica asequible y coordinada, así como acceso a atención de alta calidad”, declaró Humana en un comunicado. “Como ya se informó, prevemos que la cancelación de planes en 2027 afectará a aproximadamente 600.000 afiliados”.

UnitedHealthcare, por su parte, confirmó que cerrará un plan de Medicare Advantage que actualmente cubre a unos 390,000 miembros. La compañía señaló que estos beneficiarios tendrán acceso a otro plan Medicare Advantage de UnitedHealthcare.

Aunque las dos aseguradoras prevén ofrecer alternativas, los afiliados deberán comprobar si las nuevas opciones se ajustan a sus necesidades médicas, sus médicos habituales y sus medicamentos recetados.

¿Por qué las aseguradoras están cancelando planes?

Las compañías atribuyen estos movimientos a las presiones económicas que enfrenta el sector de la salud. UnitedHealthcare señaló que los costos más elevados y el mayor uso de sus planes están afectando a la industria.

Medicare Advantage es una alternativa de cobertura ofrecida por aseguradoras privadas que tienen contratos con el programa federal Medicare. Estos planes deben proporcionar los beneficios cubiertos por Medicare Original, aunque pueden tener redes de proveedores, reglas de atención y beneficios adicionales diferentes.

Si tu plan está entre los afectados, revisa las notificaciones de tu aseguradora y confirma qué opciones estarán disponibles para ti. Compara las primas, los copagos, los deducibles, la red de médicos y la cobertura de tus medicamentos antes de elegir una alternativa.

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