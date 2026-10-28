Precio del dólar en México hoy, 28 de octubre del 2026

Este miércoles 28 de octubre, el dólar estadounidense abrió en un promedio de $18.63 pesos mexicanos, una disminución del 0.24% frente al precio anterior de $18.68 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones. Sin embargo, el promedio de cotización en las instituciones bancarias se sitúa en $18.68 pesos por unidad, mientras el mercado cambiario mantiene la atención sobre los próximos movimientos de las tasas de interés.

Durante los últimos siete días, la divisa estadounidense acumula una caída del 0.28%, aunque en la comparación interanual registra un incremento del 1.53%. Por otro lado, la volatilidad del tipo de cambio alcanza el 10.19%, por encima de la referencia del 8.05%, una diferencia que refleja mayores fluctuaciones en el mercado.

En la recta final de las operaciones del martes, el peso cotizaba en 18.6770 unidades por dólar, lo que representó una depreciación del 0.61%. La presión sobre la moneda mexicana también está relacionada con las expectativas de los inversionistas sobre las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y México.

Los mercados consideran la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aumente su tasa de referencia antes de finalizar el año, mientras que el Banco de México (Banxico) mantendría la suya sin cambios. Las diferencias entre las tasas de interés de ambos países pueden influir en los movimientos de capital y en la demanda de sus respectivas monedas.

Por su parte, Banxico informó que el tipo de cambio al cierre del martes fue de $18.6798 pesos por dólar, con base en el promedio de las transacciones bancarias. En el mercado cambiario, la cotización de la divisa estadounidense terminó el 27 de octubre cerca de los $18.69 pesos por unidad.

Para este miércoles, el tipo de cambio FIX establecido por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubicó en $18.6525 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque puede diferir de los precios que ofrecen las instituciones bancarias a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia quedó en $18.5798 pesos por cada dólar.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias varían según la institución y el tipo de operación que se realice. El promedio reportado para la compra del dólar es de $18.3758 pesos por unidad, mientras que para la venta se encuentra en $18.7968 pesos. Estas son las cotizaciones reportadas para este miércoles 28 de octubre:

Banamex: compra en $18.05 pesos y venta en $19.17 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.65 pesos y venta en $19.09 pesos.

Afirme: compra en $17.60 pesos y venta en $19.20 pesos.

Banorte: compra en $17.50 pesos y venta en $19.05 pesos.

BBVA México : compra en $17.83 pesos y venta en $18.96 pesos .

: compra en $17.83 pesos y . Scotiabank: compra en $18.20 pesos y venta en $19.30 pesos.

Entre las instituciones mencionadas, BBVA México registra el precio de venta más bajo; para quienes buscan vender sus dólares a un banco, Scotiabank presenta el precio de compra más alto.

Los trabajadores latinos que envían dinero desde Estados Unidos a México también deben prestar atención al tipo de cambio ofrecido por las compañías de transferencias internacionales. La cantidad de pesos que recibe una familia depende de la cotización aplicada y de las posibles comisiones por el servicio. Estas son las referencias reportadas para este miércoles 28 de octubre:

Western Union: $18.22 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.07 pesos por dólar.

Wise: $18.50 pesos por dólar.

Antes de completar una transferencia, revisa cuánto dinero recibirá la persona en México después de aplicar el tipo de cambio y las comisiones correspondientes. Las cotizaciones pueden modificarse durante la jornada, por lo que comparar las alternativas disponibles en el momento del envío puede ayudarte a aprovechar mejor cada dólar.

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