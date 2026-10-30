Binance confirma ciberataque con pérdidas estimadas en $6,300 millones: ¿qué pasará con tu dinero?

La seguridad de las criptomonedas vuelve a estar en el centro de la conversación después de que uno de los principales exchanges del mundo, Binance, enfrentara un incidente que puso a prueba sus sistemas de protección. Para miles de usuarios, la preocupación va más allá de las cifras millonarias: la pregunta es si podrán seguir utilizando sus cuentas y qué garantías tienen sobre sus ahorros digitales.

Binance confirmó a través de un comunicado que sufrió un ciberataque cuyo impacto económico estimado asciende a $6,300 millones de dólares. En una actualización este viernes, 30 de octubre de 2026, la plataforma informó que había conseguido congelar aproximadamente $3,000 millones de dólares en activos relacionados con el ataque. Sin embargo, como medida preventiva, suspendió temporalmente los retiros mientras completa las revisiones de seguridad.

La compañía también aseguró que cubrirá todas las pérdidas con recursos propios y del fondo de protección SAFU, por lo que los clientes no tendrán que asumir el costo del incidente.

La investigación inicial apunta a que los atacantes habrían comprometido la computadora portátil de un ingeniero de DevOps, un área encargada de coordinar el desarrollo y funcionamiento de los sistemas tecnológicos. Según Binance, este acceso habría permitido ingresar a un contenedor de servicios y enviar transacciones de retiro sin autorización.

La compañía aclaró que, hasta ahora, no encontró evidencia de que las claves privadas de sus billeteras hayan sido filtradas. Estas claves son fundamentales para controlar y autorizar movimientos de criptomonedas. Por eso, la ausencia de evidencia sobre su exposición es uno de los datos relevantes del comunicado.

No obstante, la investigación todavía continúa y esta situación hizo que Binance todavía identificara puntos adicionales de vulnerabilidad, lo que amplió el alcance de las pesquisas respecto a la explicación inicial sobre una computadora comprometida.

La empresa prometió publicar un informe técnico detallado cuando haya verificado completamente lo sucedido.

De acuerdo con la investigación realizada hasta el momento por la firma especializada TRM Labs, hay un alto nivel de confianza en que la operación habría sido organizada por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado con Corea del Norte. La compañía señaló que encontró similitudes con otros robos de criptomonedas atribuidos a ese país, tanto por información dentro de las cadenas de bloques como por datos externos.

TraderTraitor ha sido relacionado con el Grupo Lazarus, señalado por diferentes ataques informáticos de alto perfil. Sin embargo, la identidad de los responsables del incidente contra Binance todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Binance congeló $3,000 millones de dólares

Uno de los principales esfuerzos después del ataque ha sido impedir que los activos involucrados continúen moviéndose entre diferentes redes de criptomonedas. Binance informó que consiguió congelar alrededor de $3,000 millones de dólares y que trabaja con empresas de análisis blockchain, emisores de activos digitales y autoridades para localizar más fondos.

Entre las compañías que colaboraron se encuentran Tether y Circle. Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, informó que su empresa había congelado aproximadamente $1,600 millones de dólares relacionados con un posible ataque contra Binance.

Por su parte, Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle, señaló que había bloqueado más de $800 millones de dólares en USDC, una stablecoin cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense.

Aunque estas acciones representan una parte importante de los recursos afectados, todavía no existe una contabilización pública definitiva de todos los activos involucrados.

¿Qué pasará con tu dinero si tienes una cuenta en Binance?

La principal preocupación de los clientes es saber si sus criptomonedas están en riesgo. Frente a esto, Binance aseguró que los fondos de los usuarios están seguros y que la compañía absorberá todas las pérdidas ocasionadas por el incidente.

Para cumplir ese compromiso, utilizará tanto los recursos del Fondo de Activos Seguros para los Usuarios (SAFU) como el capital de la empresa.

Además, anunció que publicará una actualización de su Prueba de Reservas cuando termine el proceso de corrección de las vulnerabilidades. Este mecanismo permite consultar información sobre los activos que respaldan los saldos de los clientes.

Sin embargo, es importante distinguir entre la protección económica anunciada por Binance y la disponibilidad inmediata del dinero. Aunque la empresa asegura que cubrirá las pérdidas, los usuarios no pueden realizar retiros mientras continúen las restricciones preventivas.

La plataforma decidió detener temporalmente los retiros para completar verificaciones de seguridad, revocar las autorizaciones relacionadas con las direcciones afectadas y evitar nuevas operaciones no autorizadas.

También confirmó que trabaja con organismos encargados de hacer cumplir la ley y compañías especializadas en inteligencia blockchain para rastrear los activos e identificar a los responsables.

Se espera que Binance normalice los retiros dentro de las siguientes 48 horas, aunque ese plazo correspondía a las previsiones comunicadas durante el desarrollo del incidente y no constituye una garantía de restablecimiento.

Bitcoin y otras criptomonedas también resintieron el ataque

Después de que el incidente se diera a conocer, las consecuencias tuvieron sus primeros efectos en el mercado del blockchain. Varias de las principales criptomonedas registraron pérdidas ante la preocupación por la seguridad de las plataformas de intercambio.

Bitcoin llegó a su nivel más bajo en seis semanas y posteriormente recuperó parte del terreno perdido. Ether también retrocedió y alcanzó su cotización más baja en dos meses, mientras que BNB, el token asociado con Binance, registró una caída aproximada de 6.1%.

Las acciones de empresas relacionadas con el sector también mostraron retrocesos en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense. Coinbase perdió alrededor de 5.2%, mientras que Strategy cayó 5.1%. Otras compañías, como Robinhood, Hut 8 y Riot Platforms, también registraron descensos cercanos al 5%.

También te puede interesar: