Cómo ahorrar dinero al comprar alimentos pese a la inflación

Hacer las compras para el hogar se ha convertido en un desafío para muchas familias en Estados Unidos. Elegir los productos necesarios, encontrar mejores precios y evitar gastos que podrían prevenirse son algunas de las decisiones que pueden ayudar a mantener las finanzas bajo control sin tener que sacrificar la alimentación.

Los datos más recientes del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) muestran que los alimentos aumentaron un 2.5% interanual. Los productos consumidos en casa subieron un 1.8%, mientras que comer fuera del hogar se encareció un 3.5%.

Ante este panorama, especialistas en finanzas personales compartieron con FOX Business algunas recomendaciones para gastar menos en el supermercado.

1. Revisa tu despensa antes de salir.

Ted Jenkin, presidente de Exit Stage Left Advisors, recomendó comenzar por revisar el refrigerador, el congelador y la despensa para identificar qué productos hacen falta y cuáles todavía hay suficientes. También aconsejó concentrar las compras en una sola visita semanal para evitar gastos adicionales.

2. Sustituye productos por alternativas económicas.

Kelli Smith, directora ejecutiva de planificación financiera de Edelman Financial Engines, explicó que cambiar algunos alimentos por opciones más baratas puede generar ahorros importantes.

“Si el pollo está en oferta en lugar de la carne de res, o si los productos de marca blanca son significativamente más baratos que las marcas nacionales, hacer sustituciones puede generar ahorros importantes con el tiempo”, señaló Smith a FOX Business.

3. Aprovecha los cupones digitales.

Muchas cadenas de supermercados ofrecen descuentos mediante sus aplicaciones y programas de fidelización. Smith recomendó revisar estas promociones antes de comprar, pero también advirtió sobre los gastos innecesarios.

“Un cupón no genera ahorros si se trata de algo que no habrías comprado de todos modos”, sentenció.

Los programas de recompensas también pueden ayudar, siempre que coincidan con los hábitos habituales de consumo.

4. Compara los precios por unidad.

No siempre conviene comprar el paquete más grande. Jenkin aconsejó revisar el precio por unidad o por peso que aparece en las etiquetas, ya que una presentación pequeña puede resultar más económica que una familiar.

Comprar al por mayor también puede funcionar, especialmente con productos básicos, siempre que se consuman antes de que caduquen.

5. Evita desperdiciar los alimentos.

La manera de conservar los productos también influye en el presupuesto. Jenkin recomendó prestar atención al almacenamiento de carnes, leche, frutas y verduras, porque cada alimento necesita condiciones específicas para mantenerse fresco durante más tiempo.

Por su parte, Smith recordó que comprar grandes cantidades solo resulta conveniente cuando existe la seguridad de consumirlas.

Esperamos que estos consejos te sirvan para que cada vez que vayas al supermercado lo hagas con la seguridad de que hiciste rendir tu dinero y ahorraste dólares al mismo tiempo.

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