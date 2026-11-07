Las mejores apps de juegos que pagan dinero real en EE.UU.

¿Y si algunos minutos de entretenimiento desde tu celular pudieran convertirse en una pequeña recompensa para tu bolsillo? Para quienes buscan nuevas formas de conseguir dinero extra en Estados Unidos, existen alternativas que combinan videojuegos, desafíos de habilidad, concursos y actividades digitales. Algunas permiten acumular puntos que después se canjean por dinero o tarjetas de regalo, mientras que otras ofrecen competencias con premios en efectivo.

La variedad es amplia y hay opciones para distintos gustos. Desde partidas de solitario y bingo hasta juegos de billar, preguntas de cultura general y rompecabezas, estas son 10 aplicaciones que puedes considerar si quieres ganar recompensas mientras juegas.

Esta plataforma combina videojuegos con otras actividades remuneradas. Puedes encontrar juegos de cartas, palabras y estrategia, además de opciones relacionadas con concursos de GSN. También permite acumular recompensas mediante encuestas, videos y determinadas actividades de compras. Ofrece un bono de bienvenida anunciado de $5 dólares y permite canjear recompensas por PayPal o tarjetas de regalo.

Es una alternativa para quienes prefieren combinar entretenimiento con otras tareas digitales. Además de jugar, puedes responder encuestas y realizar actividades para conseguir puntos SB. Estos pueden canjearse por dinero mediante PayPal o tarjetas de regalo. La plataforma también anuncia un bono de bienvenida de $10 dólares, sujeto a sus condiciones.

Si te gusta descubrir videojuegos nuevos, Mistplay puede ser una opción interesante. Funciona como un programa de recompensas para jugadores móviles y ofrece un catálogo de más de 300 juegos, según la información proporcionada. Cuanto más participas en determinadas actividades, más unidades puedes acumular para canjearlas por recompensas. Sus opciones incluyen PayPal y tarjetas de regalo. Su disponibilidad depende del dispositivo y la plataforma.

Su principal atractivo es que permite acumular recompensas con actividades sencillas. Tiene juegos de trivia, Mahjong, crucigramas y rompecabezas Match-3. También puedes completar encuestas, ver videos y participar en ofertas. Su monto mínimo de canje anunciado es de apenas $0.01 dólares, aunque las ganancias por jugar suelen ser pequeñas.

Para quienes disfrutan los desafíos matemáticos y educativos, BrainBattle propone competencias de conocimiento. Su atractivo está en los concursos semanales, donde puedes participar por premios. Según las condiciones descritas, no requiere compras dentro de la aplicación y utiliza PayPal como método de pago.

Esta aplicación gratuita combina videojuegos y cuestionarios. Permite acumular recompensas sin pagar por participar y ofrece diferentes alternativas de canje, como PayPal, tarjetas Visa prepagadas, tarjetas de regalo y recargas telefónicas. Está dirigida principalmente a usuarios de Android.

Los aficionados al bingo pueden encontrar diferentes modalidades en esta aplicación. Permite practicar y participar en partidas competitivas, algunas con premios en efectivo. Sin embargo, no todas las modalidades son gratuitas y determinados torneos requieren una cuota de inscripción. Sus opciones de pago incluyen PayPal y Apple Pay.

Si te gustan los juegos de cartas, esta alternativa mezcla elementos del blackjack y el solitario. Tiene partidas de práctica y competencias individuales, además de eventos especiales. Algunas modalidades ofrecen premios en efectivo, aunque las restricciones estatales pueden impedir que participes en torneos pagados.

Los seguidores del solitario pueden probar esta modalidad competitiva, en la que los participantes reciben una baraja equivalente para mantener condiciones similares. Las puntuaciones determinan quién obtiene los premios. Algunas competencias requieren inscripción y no están disponibles en todos los estados.

Para quienes prefieren los deportes digitales, Pool Payday permite disputar partidas de billar contra otros usuarios y participar en torneos. También cuenta con opciones gratuitas para practicar. Los premios dependen de las competencias disponibles y sus reglas; entre sus alternativas de retiro se encuentra PayPal.

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