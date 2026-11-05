Cómo sería la economía con la victoria demócrata: inflación, aranceles y más

El costo de llenar el carrito del supermercado, pagar la gasolina y mantener una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las familias estadounidenses. Aunque los movimientos políticos suelen parecer lejanos a la vida cotidiana, las decisiones que se toman en Washington pueden influir directamente en cuánto dinero queda disponible cada mes. Por eso, los resultados de las recientes elecciones podrían marcar un cambio importante en las discusiones sobre el rumbo económico del país.

Los demócratas consiguieron una victoria contundente en las elecciones intermedias del 3 de noviembre y recuperarán el control de la Cámara de Representantes y el Senado a partir del 3 de enero de 2027. El resultado representa un revés para el presidente Donald Trump y su partido, en un momento en que muchos votantes expresaron su inconformidad con el costo de vida, los aranceles y las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

Sin embargo, el cambio de mayorías en el Congreso no significa que los precios vayan a bajar inmediatamente. Los demócratas tendrán mayor capacidad para revisar las políticas económicas de la administración, impulsar propuestas y bloquear algunas iniciativas republicanas, pero todavía necesitarán negociar con Trump para convertir buena parte de sus proyectos en leyes.

Una encuesta de salida de NBC mostró que el 75% de los votantes consideraba que la economía estadounidense estaba en una situación “no muy buena” o “mala”. El descontento con los precios fue uno de los factores que marcaron la jornada electoral.

“Los problemas de asequibilidad y de precios no tienen soluciones fáciles”, dijo Mike Skordeles, jefe de economía estadounidense de Truist Advisory Services. “Esa es la dificultad”.

¿Bajará la inflación con el control demócrata del Congreso?

Uno de los principales desafíos para los nuevos legisladores será atender el encarecimiento de los productos y servicios que utilizan diariamente los hogares. La inflación estadounidense lleva varios años por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal (Federal Reserve, Fed), aunque sus causas han cambiado con el tiempo.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS), los precios al consumidor aumentaron un 3.7% durante los 12 meses anteriores a septiembre de 2026. En ese mismo periodo, el índice de energía registró un incremento del 20.4%, mientras que la gasolina acumuló un avance del 34.2%.

Los economistas advierten que el Congreso no puede controlar por sí solo todos los factores que provocan estas variaciones. La guerra con Irán, los problemas en el suministro internacional de petróleo, los aranceles y la creciente demanda de componentes tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial (IA) también influyen en los costos.

Francesco D’Acunto, profesor asociado de Finanzas de la Universidad de Georgetown, señaló: “Parece bastante improbable que el nuevo Congreso pueda revertir sustancialmente cualquiera de esas causas”.

La guerra con Irán y el precio de la gasolina

Otro de los asuntos que podría influir en el bolsillo de los estadounidenses es el conflicto con Irán. Los bloqueos y las restricciones al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz han complicado el suministro internacional de petróleo. A esto se suman las tensiones en el mar Rojo y la guerra entre Rusia y Ucrania.

El problema no termina en las estaciones de gasolina. Cuando sube el precio del diésel, también aumentan los gastos de las empresas que transportan alimentos, mercancías y otros productos. Ese incremento puede trasladarse a los consumidores mediante precios más elevados en supermercados y comercios.

Para que esta presión disminuya, los especialistas consideran necesario avanzar hacia una desescalada del conflicto y recuperar la estabilidad del suministro energético. Sin embargo, esa decisión depende principalmente de la política exterior de Trump y de las negociaciones internacionales.

D’Acunto explicó que, aunque existen disposiciones que pueden requerir el respaldo del Congreso después de determinados periodos de operaciones militares, otras administraciones han continuado con sus acciones en el extranjero. También señaló que un acuerdo para terminar la guerra podría reducir los precios del petróleo a largo plazo, aunque no necesariamente permitiría regresar a las condiciones comerciales anteriores.

De hecho, después de conocerse los resultados electorales, los precios internacionales del petróleo registraron una caída cercana al 9% el 4 de noviembre, mientras los inversionistas evaluaban la posibilidad de una reducción de las tensiones.

¿Qué pasará con los centros de datos y la inteligencia artificial?

La expansión de la inteligencia artificial también se ha convertido en un tema económico para los hogares. Aunque esta tecnología ofrece nuevas oportunidades para las empresas, su desarrollo requiere grandes instalaciones que consumen cantidades importantes de electricidad y necesitan equipos especializados.

Los centros de datos utilizan semiconductores, chips de memoria y otros componentes informáticos cuya demanda ha aumentado. Esto puede encarecer tanto los equipos tecnológicos como algunos dispositivos electrónicos que utilizan los consumidores.

Además, estas instalaciones necesitan grandes cantidades de energía para funcionar. En las regiones donde se concentran, el aumento de la demanda eléctrica puede generar presiones sobre las tarifas de los servicios públicos.

Las recientes elecciones también modificaron el panorama político de este sector. Texas, Ohio y Georgia eligieron gobernadores demócratas que han respaldado propuestas para establecer restricciones o pausas en la construcción de nuevos centros de datos. En otras comunidades también se aprobaron medidas para limitar su expansión.

Skordeles considera que una alternativa sería exigir que las compañías tecnológicas asuman una mayor parte de los gastos relacionados con la infraestructura eléctrica.

“En Ohio, los precios de los servicios públicos han subido un 15% interanual”, señaló. “Si eres un centro de datos y necesitas todas estas redundancias, actualizaciones y demás, probablemente deberías asumir una mayor parte del coste”.

¿Los demócratas podrán eliminar los aranceles de Trump?

Los impuestos a las importaciones son otro de los puntos que podrían generar enfrentamientos entre el Congreso y la Casa Blanca. Los aranceles forman parte de la estrategia comercial de Trump y han contribuido a elevar los costos de algunos productos que llegan desde otros países.

Sin embargo, los nuevos legisladores no tendrán facultades ilimitadas para eliminarlos. La administración utiliza disposiciones legales como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permiten al presidente imponer determinados aranceles bajo condiciones específicas.

Blake Harden, especialista en política comercial de Ernst & Young y exabogada del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP), considera que el Congreso tendrá mayores posibilidades de supervisar estas decisiones que de modificar directamente las tasas.

“Habrá mayor supervisión. Habrá mayor control”, explicó Harden. “Pero en lo que respecta a modificar la tasa arancelaria, eso no es algo que el Congreso pueda hacer. Tendría que aprobar una ley para reformar esas facultades, y eso es bastante improbable”.

La especialista también considera que podrían continuar las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, especialmente por la importancia que tiene ese intercambio para determinados estados estadounidenses.

¿Cuándo podrían notarse los cambios económicos?

Aunque los demócratas tendrán el control de ambas cámaras, Trump conservará su facultad de veto y buena parte de sus atribuciones ejecutivas. Además, varias propuestas necesitarán superar las reglas legislativas del Senado para convertirse en leyes.

Esto significa que los cambios relacionados con la inflación, los aranceles y los gastos de energía podrían tardar en llegar. El nuevo Congreso también tendrá que decidir qué temas atenderá primero y cuánto espacio tendrá para negociar con la administración republicana.

Para las familias, lo importante será observar cómo evolucionan los precios de los alimentos, la gasolina, la vivienda y los servicios públicos durante los próximos meses. La victoria demócrata modifica el equilibrio político en Washington, pero no garantiza un alivio inmediato para los consumidores. Por eso, conviene mantener la atención en las próximas decisiones económicas y evitar asumir que los gastos cotidianos bajarán automáticamente con el cambio de mayoría legislativa.