Demócratas recuperan control del Senado y asestan golpe político a Trump

El Partido Demócrata arrebató a los republicanos la mayoría en la Cámara Alta, tras conseguir victorias en estados tradicionalmente conservadores. El resultado limitará el margen de maniobra del presidente Donald Trump durante los últimos dos años de su mandato.

El Partido Demócrata recuperó el control del Senado de Estados Unidos, después de una serie de victorias electorales que pusieron fin a la mayoría republicana y modificaron el equilibrio de poder en Washington. El resultado representó un importante revés político para el presidente Donald Trump, cuyo partido perdió escaños en estados donde había conseguido amplias ventajas en las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con las proyecciones de Associated Press (AP), los demócratas lograron arrebatar escaños a los republicanos en Carolina del Norte, Texas, Carolina del Sur, Ohio, Kansas e Iowa, además de conservar posiciones estratégicas en Georgia y Nuevo Hampshire.

IT’S OFFICIAL: DEMOCRATS HAVE FLIPPED THE SENATE — Democrats (@TheDemocrats) November 4, 2026

Entre los resultados más relevantes destacó la victoria de James Talarico sobre el republicano Ken Paxton en Texas, un estado que durante décadas había sido un bastión conservador. En Carolina del Norte, el exgobernador Roy Cooper derrotó a Michael Whatley, mientras que en Carolina del Sur la demócrata Annie Andrews se impuso a la senadora republicana Darline Graham.

A estas victorias se sumaron las de Sherrod Brown en Ohio, Adam Hamilton en Kansas y Josh Turek en Iowa. Por su parte, el senador Jon Ossoff consiguió su reelección en Georgia, mientras que Chris Pappas conservó para los demócratas el escaño de Nuevo Hampshire.

La recuperación del Senado, que parecía poco probable hace apenas unos meses, ocurrió en medio del creciente descontento de los estadounidenses por el costo de vida, la inflación y las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

Así, el regreso de los demócratas al Senado tendrá consecuencias directas para la administración Trump. La nueva mayoría podrá dirigir comisiones legislativas, convocar a funcionarios federales a comparecer y ejercer mayor control sobre la aprobación de nombramientos judiciales y cargos del gobierno.

De tal manera, la victoria en el Senado marcó uno de los resultados más importantes de las elecciones de medio mandato de 2026 y aseguró un nuevo contrapeso institucional frente al gobierno republicano, en un momento de fuertes divisiones políticas y preocupación por el rumbo económico de Estados Unidos.