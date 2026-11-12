Estudio revela cómo el Seguro Social podría pagar beneficios completos hasta 2059

Millones de adultos mayores en Estados Unidos dependen de un cheque mensual para pagar la vivienda, los alimentos y sus medicamentos. Para muchas familias, el Seguro Social también representa un respaldo económico para sus padres y abuelos. Sin embargo, el futuro de estos pagos enfrenta un problema financiero que podría cambiar cuánto dinero reciben los beneficiarios durante su jubilación.

Un nuevo estudio del Instituto de Políticas Públicas de AARP encontró que el programa podría mantener el pago completo de sus beneficios hasta 2059 si los salarios sujetos a impuestos hubieran conservado la misma proporción de la economía estadounidense que tenían hace cuatro décadas. Esto representaría 25 años adicionales frente a la fecha de agotamiento proyectada para los fondos fiduciarios combinados, establecida en 2034.

¿Por qué el Seguro Social enfrenta problemas financieros?

El informe señala que los salarios sujetos al impuesto sobre la nómina representaban el 41% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1983. Sin embargo, esa proporción cayó al 34% en 2025, lo que significa que una parte menor de la economía contribuye a financiar el programa.

“La economía estadounidense es más grande y productiva que hace cuatro décadas, pero el Seguro Social recibe apoyo de una proporción menor de esa economía”, explicó Richard Johnson, vicepresidente de seguridad financiera del Instituto de Políticas Públicas de AARP.

Entre las causas identificadas están el crecimiento de los ingresos empresariales y de inversión, que generalmente no pagan impuestos sobre la nómina. También influyen la automatización y algunos modelos empresariales que permiten declarar ganancias en lugar de salarios.

El envejecimiento de la población agrava el problema. La proporción de trabajadores por cada beneficiario disminuirá de 3.4 en 2000 a 2.4 para 2030, según las proyecciones.

¿Cuándo podrían reducirse los pagos a los jubilados?

Los administradores del Seguro Social proyectan que los fondos fiduciarios combinados podrían agotarse en el tercer trimestre de 2034. Si el Congreso no aprueba cambios, el programa tendría ingresos suficientes para pagar el 83% de los beneficios programados.

El fondo destinado exclusivamente a la jubilación podría agotarse antes, durante el último trimestre de 2032, cuando solamente sería posible cubrir el 78% de los pagos.

Por ejemplo, una persona que recibe actualmente $2,000 dólares mensuales podría pasar a cobrar aproximadamente $1,660 dólares si se aplicara una reducción del 17%. Esto representaría $340 dólares menos cada mes.

AARP calcula que el Seguro Social habría recibido $10.8 billones de dólares adicionales entre 1984 y 2034 si los salarios sujetos a impuestos hubieran mantenido su participación del 41% del PIB.

¿Qué cambios podrían mantener los beneficios completos?

El estudio plantea aumentar el límite de ingresos sujeto al impuesto sobre la nómina, que para 2026 está establecido en $184,500 dólares y subirá a $192,300 dólares en 2027. Actualmente, los trabajadores pagan un impuesto del 6.2% y sus empleadores aportan otro 6.2%.

Otra posibilidad sería cobrar impuestos sobre determinados ingresos empresariales y de inversión que actualmente no contribuyen al financiamiento del programa. Según AARP, aplicar un impuesto del 12.4% sobre ciertos ingresos por inversiones de directivos y socios de corporaciones S podría cubrir aproximadamente una cuarta parte del déficit proyectado a 75 años.

“La solución para el Seguro Social no consiste en recortar las prestaciones ya devengadas, sino en reconstruir los ingresos que las respaldan”, aconsejó Johnson.

La organización también expresó su rechazo a reducir los cheques mensuales.

“Millones de estadounidenses —y lo sabemos a diario— no pueden permitirse perder ni un centavo”, sostuvo Jenn Jones, vicepresidenta de seguridad financiera y comunidades habitables de AARP.

Una encuesta de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland, realizada a 2,509 adultos en febrero, encontró que el 62% apoyaría aumentar gradualmente el impuesto sobre la nómina de los trabajadores del 6.2% al 6.5%.

Aunque el estudio no representa una reforma aprobada, plantea alternativas para fortalecer las finanzas del Seguro Social sin reducir directamente los beneficios de jubilación y discapacidad. El objetivo es corregir la pérdida de ingresos que sostiene al programa y evitar que millones de estadounidenses enfrenten recortes en sus pagos mensuales. El tiempo corre y cualquier iniciativa queda en manos del Congreso.

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