Estos son los nuevos tramos impositivos del IRS para el 2027

Cada año, millones de trabajadores y familias en Estados Unidos deben organizar sus finanzas para cumplir con sus obligaciones fiscales. El dinero que se destina al pago de impuestos puede variar dependiendo de los ingresos, el estado civil y las deducciones disponibles. Por eso, los cambios que anuncia el gobierno federal tienen un efecto directo en cuánto dinero pueden conservar los contribuyentes después de presentar su declaración.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció los nuevos tramos impositivos y las deducciones estándar correspondientes al año fiscal 2027. Los ajustes elevan los límites de ingresos para cada tasa y comenzarán a aplicarse a las declaraciones que los estadounidenses presentarán durante 2028.

La tasa máxima del 37% se aplicará a las personas solteras con ingresos imponibles superiores a $661,375 dólares y a los matrimonios que presenten una declaración conjunta con ingresos mayores a $793,650 dólares.

¿Cuáles son los nuevos tramos impositivos del IRS para 2027?

El sistema fiscal estadounidense funciona de manera progresiva. Esto significa que no todos los ingresos de una persona pagan el mismo porcentaje, sino que cada parte del dinero se grava de acuerdo con el nivel correspondiente.

Para los contribuyentes solteros, los siete tramos impositivos quedarán establecidos de la siguiente manera:

Hasta $12,800 dólares: 10%.

De $12,801 a $52,025 dólares: 12%.

De $52,026 a $109,125 dólares: 22%.

De $109,126 a $208,325 dólares: 24%.

De $208,326 a $264,550 dólares: 32%.

De $264,551 a $661,375 dólares: 35%.

Más de $661,375 dólares: 37%.

En el caso de los matrimonios que presentan sus impuestos conjuntamente, los límites serán diferentes:

Hasta $25,600 dólares: 10%.

De $25,601 a $104,050 dólares: 12%.

De $104,051 a $218,250 dólares: 22%.

De $218,251 a $416,650 dólares: 24%.

De $416,651 a $529,100 dólares: 32%.

De $529,101 a $793,650 dólares: 35%.

Más de $793,650 dólares: 37%.

Esto quiere decir que una persona que gana $70,000 dólares al año no paga el 22% sobre todo su salario. Solamente la parte de sus ingresos que entra en ese tramo está sujeta a dicha tasa; las cantidades anteriores mantienen los porcentajes correspondientes a los niveles inferiores.

El IRS también aumentará las deducciones estándar

Otro cambio importante para 2027 será el incremento de la deducción estándar, una cantidad que los contribuyentes pueden restar de sus ingresos antes de calcular los impuestos. Para los matrimonios que presentan una declaración conjunta, el monto aumentará a $33,200 dólares, frente a los $32,200 dólares establecidos para 2026. Por su parte, las personas solteras podrán reclamar $16,600 dólares, en comparación con los $16,100 dólares anteriores.

Por ejemplo, una persona soltera con ingresos brutos ajustados de $50,000 dólares podría restar la deducción estándar de $16,600 dólares para calcular sus ingresos sujetos a impuestos, siempre que no le corresponda una deducción detallada mayor.

Los tramos fiscales no son la única disposición que cambiará. El IRS también actualizará los límites relacionados con las ganancias de capital a largo plazo, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y los requisitos para acceder al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

¿Cómo saber cuál es tu tramo impositivo?

La categoría fiscal depende del estado civil que el contribuyente declara ante el IRS. Las opciones incluyen soltero, casado que presenta una declaración conjunta, casado que declara por separado, cabeza de familia y cónyuge sobreviviente calificado.

Para conocer los ingresos imponibles de una declaración anterior, los contribuyentes pueden consultar la línea 15 del Formulario 1040, que corresponde a la declaración federal individual.

Los ajustes llegan en un momento en que muchas familias estadounidenses enfrentan dificultades para cubrir gastos cotidianos como vivienda, alimentos y gasolina. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0.4% en octubre de 2026.

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