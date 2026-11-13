Walmart anuncia el horario de sus tiendas en Black Friday: hay 4 cambios que debes saber

Las compras de fin de año suelen convertirse en una carrera contra el reloj para millones de familias en Estados Unidos. Entre los descuentos de noviembre, los regalos navideños y los preparativos para las reuniones familiares, conocer los horarios de las principales tiendas puede hacer una diferencia al momento de organizar los gastos, especialmente cuando estás cazando las ofertas de Black Friday. Walmart ya definió cómo funcionarán sus establecimientos durante varias de las fechas más importantes de la temporada, con modificaciones que los clientes deben considerar.

Walmart confirmó que mantendrá cerradas todas sus sucursales durante el Día de Acción de Gracias y Navidad. Sin embargo, habrá cambios en los horarios de atención para el Black Friday, las promociones anticipadas y la víspera de Navidad. Estos son los cuatro ajustes principales que debes conocer.

1. Walmart abrirá a las 6 de la mañana durante Black Friday

El viernes 27 de noviembre, las tiendas Walmart abrirán sus puertas a las 6:00 de la mañana, hora local, para dar inicio a las compras del Black Friday. Esta jornada concentra algunas de las promociones más importantes del año, especialmente en productos electrónicos, artículos para el hogar, juguetes y regalos navideños.

La apertura matutina permitirá que los consumidores visiten las tiendas físicas desde temprano para aprovechar las ofertas disponibles. Este horario también representa una diferencia frente a las promociones que comienzan días antes por internet.

2. Las ofertas anticipadas comenzarán el 12 de noviembre

Walmart adelantará parte de sus descuentos navideños con una venta especial que se extenderá del 12 al 15 de noviembre. Las promociones estarán disponibles tanto en las tiendas físicas como en sus canales digitales.

En los establecimientos, esta venta anticipada comenzará a las 6:00 de la mañana, hora local, del jueves 12 de noviembre. De esta manera, los compradores tendrán una primera oportunidad para encontrar descuentos antes de la jornada principal del Black Friday.

3. Las ofertas por internet comenzarán antes del Black Friday

Otro cambio importante está relacionado con las compras en línea. Walmart iniciará sus promociones digitales del Black Friday a las 12:01 de la madrugada, hora del Este, del lunes 23 de noviembre.

Las ofertas permanecerán disponibles hasta el domingo 29 de noviembre.

Después llegará el Cyber Monday, cuyas promociones estarán vigentes del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Esta extensión permitirá que los consumidores encuentren descuentos digitales incluso después de terminar el fin de semana tradicional de ofertas.

4. Walmart cerrará temprano durante Nochebuena

La última modificación corresponde al horario del jueves 24 de diciembre. Aunque Walmart todavía no ha publicado oficialmente la hora de cierre para Nochebuena de 2026, la compañía adelantó que sus establecimientos dejarán de atender antes de lo habitual.

Como referencia, durante 2024 y 2025 la cadena cerró sus tiendas a las 6:00 de la tarde.

La empresa también cerrará todas sus sucursales el Día de Acción de Gracias y el 25 de diciembre, por lo que ninguna de esas jornadas estará disponible para las compras presenciales.

Para conocer los horarios específicos de cada establecimiento durante Nochebuena, Walmart cuenta con un localizador de tiendas en su página oficial. Las horas de atención pueden variar dependiendo de la ubicación, por lo que esta herramienta permite consultar la información correspondiente a cada sucursal.

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