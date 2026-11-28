Comprar un auto nuevo en Estados Unidos requiere cada vez más presupuesto, pero eso no significa que todas las opciones estén fuera del alcance de los consumidores. Aunque los precios siguen subiendo, existen segmentos del mercado donde todavía es posible encontrar vehículos a costos más accesibles y aprovechar descuentos que ofrecen los fabricantes y concesionarios.

En octubre, el precio promedio de transacción de un automóvil nuevo alcanzó los $51,109 dólares, un récord histórico que representa un incremento del 2.1% respecto al mismo mes del año anterior, según Kelley Blue Book. La cifra no incluye impuestos, tarifas ni incentivos.

Sin embargo, el promedio no refleja lo que pagan todos los compradores. Los automóviles compactos, los SUV compactos y los subcompactos se mantienen considerablemente por debajo de esa cantidad. Por ejemplo, un auto compacto tuvo un precio promedio de $28,030 dólares.

Erin Keating, analista ejecutiva de Cox Automotive, propietaria de Kelley Blue Book, explicó que el promedio también refleja la variedad de vehículos disponibles.

“El promedio nos dice tanto sobre la variedad de productos como sobre la asequibilidad”, señaló Keating.

Además, las ventas de automóviles con precios de entre $28,000 y $38,000 dólares aumentaron un 9.6% interanual.

¿Por qué siguen aumentando los precios?

Desde octubre de 2019, el costo promedio de los vehículos nuevos ha subido un 34%. En aquel momento, la cifra era de $38,259 dólares.

La escasez de suministros durante la pandemia impulsó los precios, pero también influye la preferencia de los consumidores por vehículos grandes y mejor equipados. En octubre, las camionetas pickup de tamaño completo registraron un precio promedio de $67,912 dólares.

Modelos 2026 podrían tener descuentos

Una oportunidad para ahorrar está en los automóviles del año modelo 2026. Los fabricantes han retrasado parcialmente la llegada de los modelos 2027, mientras los concesionarios todavía tienen unidades del año actual disponibles.

Según Edmunds, el 76% de los vehículos nuevos vendidos en octubre correspondió a modelos 2026, frente al 59% del año anterior. Esta situación podría motivar a los distribuidores a ofrecer incentivos para liberar inventario.

Ivan Drury, director de análisis de Edmunds, advirtió que esperar hasta finales de diciembre no garantiza mejores precios.

“No vas a conseguir grandes ahorros esperando”, afirmó Drury. “La época de mayor actividad del año para todos es entre Navidad y Año Nuevo, pero no es que las mejores ofertas se den entonces; es una cuestión de percepción”.

Algunos fabricantes ya ofrecen descuentos importantes. Un ejemplo es el Nissan Pathfinder 2026, cuyo precio inicial es de $41,565 dólares, incluidos los gastos de envío. Según Cars.com, cuenta con un incentivo de $5,000 dólares para compradores que cumplan los requisitos hasta el 30 de noviembre.

Autos con más tiempo en los concesionarios

Otra alternativa consiste en buscar vehículos que llevan varias semanas sin venderse. Edmunds calcula que los autos nuevos tardaron un promedio de 58 días en comercializarse durante septiembre.

Por su parte, Autotrader considera inventario antiguo a los vehículos que permanecen entre 60 y 90 días en un concesionario. Estas unidades pueden ofrecer mejores oportunidades de negociación porque los distribuidores buscan liberar espacio.

“Encontrarás los vehículos de los que los concesionarios definitivamente quieren deshacerse”, destacó Drury.

Algunas plataformas de compraventa muestran cuánto tiempo lleva anunciado cada automóvil, aunque también es posible consultar directamente esa información con el vendedor.

Los autos usados también ofrecen oportunidades

Quienes no necesitan estrenar vehículo pueden encontrar alternativas en el mercado de segunda mano. Según Edmunds, los automóviles de tres años tuvieron un precio promedio de transacción de $32,039 dólares durante el tercer trimestre. Aunque esta cantidad aumentó un 3.1% frente al año anterior, representa una diferencia considerable respecto a su precio original promedio de $48,601 dólares: unos $16,562 dólares menos.

Un ejemplo es el Jeep Cherokee de tres años, que registra un precio promedio de $23,138 dólares, frente a los $42,263 dólares que costaba nuevo. Además, tarda aproximadamente 64 días en venderse, lo que puede dar margen para negociar.

El financiamiento y el leasing también importan

El arrendamiento o leasing puede ofrecer mensualidades inferiores a las de un financiamiento tradicional, especialmente para quienes acostumbran cambiar de automóvil cada dos o tres años. Sin embargo, estos contratos suelen incluir límites de kilometraje y cargos por desgaste excesivo.

Drury también advirtió sobre el riesgo de entregar un automóvil financiado cuando todavía se debe más dinero del que vale. Esta situación, conocida como patrimonio neto negativo, puede provocar que la deuda pendiente se incorpore a un nuevo préstamo.

“Vemos muchos coches que se entregan como parte de pago con tres años de antigüedad, y el cliente tiene una deuda de $7,000, $8,000 o $10,000 dólares, y la refinancian con otro préstamo”, explicó.

El historial crediticio también influye en el costo final, pues un puntaje más alto generalmente permite acceder a mejores tasas de interés. Además, entregar un automóvil usado como parte de pago puede representar una diferencia importante en la operación.

“Consigue varias ofertas. Pueden variar en miles de dólares”, recomendó Drury.

Así, aunque las camionetas grandes y los SUV equipados siguen elevando el precio promedio de los vehículos nuevos en Estados Unidos, los modelos compactos, los incentivos de fábrica y los automóviles usados mantienen opciones por debajo de los $40,000 dólares.

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