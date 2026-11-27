Aun cuando las autoridades electorales del condado de Los Ángeles no hicieron oficial el recuento final de votos, José Ugarte se autoproclamó ganador del escaño del Distrito 9 de la ciudad de Los Ángeles por un estrecho margen de 66 votos sobre su contrincante, Estuardo Mazariegos.

Según el conteo final de boletas de la elección del 3 de noviembre dada a conocer este viernes por Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk, Ugarte recibió 19,591 votos (50.08%), mientras que Mazariegos obtuvo 19,525 (49.92%).

“Hoy tengo el corazón lleno. Quiero dar las gracias a mi esposa, Vanessa, a mi hija y a mi familia por estar a mi lado a lo largo de este camino”, dijo Ugarte a través de un comunicado. “Siento una gratitud inmensa hacia la coalición de personas afroamericanas y latinas que construimos, hacia nuestros voluntarios, líderes religiosos, organizaciones comunitarias, sindicatos y funcionarios electos que creyeron en mí”.

Ugarte, de 40 años, agradeció también a Curren Price, a quien reemplazará en el Concejo, por su apoyo y su mentoría.

Consideró que fue “una elección histórica y muy reñida”, y agradeció a todos los que acudieron a votar, además de reconocer a otros candidatos, “quienes me desafiaron y me ayudaron a ser un mejor candidato”.

Ugarte precisó que nunca, ni en sus sueños más ambiciosos, habría imaginado que un niño de Oaxaca llegaría a tener la oportunidad de servir en el Concejo Municipal de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.

“Es un honor y una responsabilidad que asumo con total seriedad”, afirmó y reiteró que sus prioridades para el Distrito 9 siguen siendo las mismas: abordar la crisis de las personas sin hogar, mantener las calles limpias y mejorar la seguridad pública.

Estuardo Mazariegos y José Ugarte (der.) durante un evento de campaña. Se estima que sostuvieron la votación para concejal de Los Ángeles más cerrada de la historia. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Hace llamado a la unión

Ugarte mencionó que, en las próximas semanas, formará su equipo y se reunirá con residentes, líderes comunitarios, sus colegas del Concejo y los directores de los departamentos municipales, mientras se prepara para poner su agenda.

“Quiero escuchar a los habitantes de todo South Central, sin importar por quién hayan votado. Somos un solo Distrito 9, y debemos avanzar como una comunidad unida. Hay muchas personas que confían en que lograré resultados. Sé lo que esperan de mí y no les voy a fallar. Estoy listo para llegar al Ayuntamiento y ser el concejal que ustedes eligieron”.

Entre otros asuntos, Ugarte ha propuesto la contratación de aproximadamente 2,000 agentes adicionales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la ampliación de los equipos de respuesta en salud mental y la intensificación de las medidas contra el vertido ilegal de residuos y robo de cables de cobre.

Quiero escuchar a los habitantes de todo South Central, sin importar por quién hayan votado. Somos un solo Distrito 9 y debemos avanzar como una comunidad unida” José Ugarte – Ganador extraoficial a concejal

En materia de vivienda apoya la simplificación de los permisos de construcción y el fomento del desarrollo cerca del transporte público, incluyendo los alrededores de Exposition Park y el corredor Rail-to-Rail, para que los residentes del Distrito 9 tengan mejor calidad de movilidad en el sistema de transporte público.

Desde 2013, Ugarte trabajó de forma intermitente para el concejal Price, incluso como subjefe de gabinete, encargándose de proyectos y servicios a los residentes del Distrito 9.

Hace un año, en una entrevista para el podcast ‘What’s Next, Los Angeles?’, con el activista y exconcejal Mike Bonin, apareció el tema de una investigación ética que señaló a Ugarte como objeto de una investigación por parte de la Comisión de Ética de la Ciudad, la cual determinó que no declaró ingresos externos provenientes de su negocio de consultoría.

Según su plataforma de campaña, Ugarte contempla que su programa de trabajo se centrará, además, en la ampliación de parques públicos, la vivienda asequible, la creación de empleo, el transporte público -incluidas las líneas de tren de Metro en el Distrito 9-, la reparación del alumbrado público, la expansión del cuidado infantil gratuito, la oposición a las medidas federales de control migratorio y a las acciones de la administración Trump, la protección de los negocios tradicionales y de los inquilinos, así como en abordar la crisis de las personas sin hogar y la seguridad pública.

El Distrito 9

Es un distrito 80% latino y registra los índices más altos de pobreza de la ciudad. El Distrito 9 abarca gran parte del sur de Los Ángeles y una parte del centro de la ciudad. Se extiende, en líneas generales, de norte a sur desde el Centro de Convenciones de Los Ángeles y L.A. Live hasta Green Meadows, justo al norte de Watts; y de oeste a este, desde Vermont Square/Avenida Normandie hasta el corredor Central-Alameda.

Dentro del distrito se localizan sitios como la Universidad del Sur de California (USC), Los Angeles Memorial Coliseum, BMO Stadium, California Science Center, California African American Museum y el Museo de Historia Natural.

Mapa del Distrito 9 de la ciudad de Los Ángeles, cuya población es latina en un 80%. Crédito: Cortesía

Analiza opciones legales

Sin embargo, pese a la actualización de los resultados de la elección, Estuardo Mazariegos no ha reconocido su derrota.

“Aunque este resultado no sea el que esperábamos, la lucha no ha terminado y tenemos mucho de qué estar orgullosos. Con 75,000 puertas a las que tocamos, más de 1,000 voluntarios e innumerables eventos comunitarios, demostramos que en el Distrito 9 existe un deseo de cambio político y que aquí hay poder de organización más que suficiente para hacerlo realidad. Lo que construimos juntos no termina con esta elección”, dijo a La Opinión.

Además, Mazariegos está a la espera del resultado de una queja presentada ante la Oficina del Registro del Condado de Los Ángeles y una investigación por parte de la División de Integridad Pública, que la refirió a la fiscalía de distrito del condado. La investigación no ha terminado.

“Puede que este ciclo electoral haya terminado, pero el trabajo para convertir a South Central en el epicentro del cambio político en Los Ángeles sigue adelante. Hemos establecido un nuevo estándar en lo que significa representar al barrio” Estuardo Mazariegos – Candidato a concejal

En el resumen de pruebas presentadas, Mazariegos entregó fotografías de papeletas recolectadas en múltiples direcciones,tanto selladas como sin sellar. Para que sean válidas, las papeletas recolectadas deben estar firmadas en la línea destinada al testigo por la persona que realizó la recolección.

El hecho de que hubiera papeletas abiertas y rellenadas de forma idéntica lo consideró como “un indicativo de una manipulación de votos, lo cual constituye un delito penal”. El activista entregó a las autoridades correspondientes el testimonio de una residente del Distrito 9, cuya papeleta aparece en la fotografía de las presuntas boletas manipuladas.

“Nosotros vamos a respetar el proceso, pero estamos calculando si tomamos acción privada para que esto se investigue más a fondo”, expresó Mazariegos, quien por más de dos décadas se ha desempeñado como activista en el sur-centro de Los Ángeles.

La ley de California permite que los votantes autoricen a otra persona a entregar, a su nombre, su boleta de voto por correo ya completada.

Asimismo, el Código Electoral de California establece claramente que una boleta no puede ser descalificada únicamente porque la persona autorizada para entregarla no haya incluido su nombre o su firma en el sobre de identificación.

Mazariegos es un inmigrante guatemalteco que también llegó a Los Ángeles siendo niño, después de que su familia huyera de la violencia política en su país.

“Puede que este ciclo electoral haya terminado, pero el trabajo para convertir a South Central en el epicentro del cambio político en Los Ángeles sigue adelante. Hemos establecido un nuevo estándar en lo que significa representar al barrio, y ya no hay vuelta atrás. ¡Así que no te des por vencido! Sigue prestando atención, sigue apoyando a tu comunidad y sigue exigiendo el cambio que nos merecemos aquí en el Distrito 9”, dijo a sus seguidores. “Estoy en esta lucha contigo porque el Sur Centro no se vende, ni hoy ni nunca”.

Estuardo Mazariegos, nacido en Guatemala, ha señalado al equipo de José Ugarte de posible manipulación de votos. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Así es el juego político”

Juan José Gutiérrez, partidario de José Ugarte y coordinador de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, enfatizó que todos los problemas que hayan ocurrido durante las campañas deberían quedar en el pasado.

“Al calor de una contienda reñida se dicen unas cosas más disparatadas que otras; todo mundo quiere ganar, y una vez que se anuncien los resultados, se tiene que desistir de echarle más gasolina al fuego”, dijo Gutiérrez.

Valoró que fue una contienda “en buena lid”, donde se debe apoyar al ganador y anteponer los intereses de la comunidad a los personales.

“Así es el juego político”, señaló. “Y si hay investigaciones, dejar que sigan su curso, y si hay acusaciones, eso automáticamente no detiene el curso del proceso político; Estuardo Mazariegos debe ponerse a la altura de las circunstancias y seguir trabajando, porque, al final de cuentas, seguirá viviendo en el Distrito 9”.