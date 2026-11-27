El Día de Acción de Gracias no impidió que Donald Trump volviera a lanzar ataques contra los inmigrantes. El presidente aprovechó la celebración para presumir las deportaciones de su gobierno, lanzar acusaciones contra quienes ingresaron ilegalmente al país y dirigir nuevos señalamientos contra la comunidad somalí en Estados Unidos.

En un extenso mensaje publicado en Truth Social, Trump comenzó felicitando a los estadounidenses que, según escribió, han trabajado para hacer grande al país. Sin embargo, rápidamente convirtió su saludo en una serie de reproches contra sus adversarios políticos y las personas que considera responsables de los problemas nacionales.

“Los extrañamos mucho, pero nunca volverán”, escribió al referirse a los inmigrantes que su administración ha deportado.

El mandatario también agradeció sarcásticamente a quienes describió como “asesinos, narcotraficantes y criminales” que, según él, ingresaron ilegalmente a Estados Unidos desde cárceles, prisiones e instituciones psiquiátricas de otros países para cometer delitos.

Trump aseguró que la mayoría ya había sido expulsada y que no tendría que preocuparse por su regreso.

HAPPY THANKSGIVING TO ALL AMERICAN PATRIOTS WHO HAVE WORKED SO HARD TO MAKE OUR COUNTRY GREAT! Additionally, I would like to wish a Happy Thanksgiving to even those who issued fake Economic Numbers, just prior to the Election, and corrected them yesterday, three weeks late,? pic.twitter.com/W7jVoYzUCP — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 26, 2026

Trump vuelve a señalar a inmigrantes

El mensaje también incluyó referencias directas a la población somalí. Trump afirmó que apenas el 2% de los somalíes en Estados Unidos trabaja sin recibir asistencia del gobierno y sostuvo que los demás deberían ser expulsados del país.

El presidente no presentó pruebas para respaldar esa afirmación ni sus generalizaciones sobre la criminalidad entre los inmigrantes, pero sí aprovechó Thanksgiving para atacar tanto a los inmigrantes como a sus adversarios políticos y a una dependencia de su propio gobierno. El medio señaló que varias de sus acusaciones carecían de evidencia.

Deportaciones y ataques políticos en su saludo

Las referencias migratorias fueron una parte central, pero no la única, de la publicación de 461 palabras.

Trump también acusó a funcionarios federales de publicar cifras económicas falsas antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre y exigió una investigación por la revisión del crecimiento del PIB, que pasó de 3.4% a 4.3%.

Sin embargo, la actualización de las cifras forma parte del procedimiento habitual de la Oficina de Análisis Económico, que revisa periódicamente sus estimaciones conforme recibe nuevos datos, según reveló la agencia AP.

El presidente también defendió las remodelaciones de la Casa Blanca y la construcción de su polémico salón de baile, después de las críticas por el proyecto.

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