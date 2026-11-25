La salida de Kilmar Abrego García de Estados Unidos a España fue recibida con evidente satisfacción por el Gobierno de Donald Trump. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, celebró que el salvadoreño abandonara el país y presentó el desenlace como el cumplimiento de una promesa de la Administración.

“Estamos ENCANTADOS de anunciar que Kilmar Abrego García se ha autodeportado de Estados Unidos a España”, escribió Mullin en un mensaje difundido en redes sociales.

El funcionario fue más allá y lanzó una serie de acusaciones contra el inmigrante, al que calificó de traficante de personas, agresor de su esposa, integrante de una pandilla y depredador sexual de menores. Sin embargo, esas afirmaciones deben entenderse como señalamientos del Gobierno, no como hechos judicialmente acreditados en su conjunto.

We are DELIGHTED to announce that Kilmar Abrego Garcia has self-deported from the United States to Spain.



We promised the American people that this human trafficker, wife beater, gang member, and child predator would not remain in our country. This Salvadoran man will no longer? — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 25, 2026

Una batalla que llegó hasta la Corte Suprema

El caso de Abrego García se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la política migratoria de Trump. En marzo de 2025 fue enviado por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a que una resolución migratoria de 2019 impedía deportarlo a ese país por el riesgo que enfrentaba.

La Administración reconoció posteriormente que su expulsión había sido un error administrativo y, tras una orden judicial, lo devolvió a Estados Unidos en junio de ese año.

Pero su regreso no puso fin al conflicto. Las autoridades lo acusaron de tráfico de personas en Tennessee, cargos que él negó. En mayo de 2026, un juez federal desestimó el caso al considerar que la persecución penal tenía una motivación de represalia. El Gobierno apeló la decisión, según reportes de Associated Press y otros medios.

España, el destino que eligió Abrego

La Administración buscó después enviarlo a un tercer país, con Liberia entre los destinos propuestos. Abrego García había planteado que prefería Costa Rica, que había aceptado recibirlo, pero el Gobierno se opuso a esa alternativa.

Finalmente, el salvadoreño salió en un vuelo comercial hacia España, por decisión propia y bajo un acuerdo de salida. Su abogado describió el viaje como una salida temporal y sostuvo que espera que, en el futuro, pueda reunirse con su familia en Maryland.

Mientras Mullin celebró que Abrego García ya no estuviera en territorio estadounidense, sus representantes presentaron el desenlace de otra manera: como la posibilidad de abandonar el país libremente y elegir su destino, después de meses de disputa con las autoridades migratorias.

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