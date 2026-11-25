Cada año escribo una columna de Acción de Gracias desde la perspectiva migratoria y tras un año devastador para tantos individuos, familias y comunidades afectadas por la política de deportaciones de Donald Trump, agradezco que el año próximo a concluir trajo consigo un cambio de mando en el Congreso que si bien no resuelve todo lo que está mal, al menos supone que haya mayor supervisión, rendición de cuentas, y que incluso se busque frenar alzas o reducir los multimillonarios presupuestos de la maquinaria de expulsiones del presidente.

Aunque suene descabellado considerando que el jefe de Gabinete de Trump, Stephen MIller, lidera el ala más antiinmigrante de esta administración, hay sectores que piensan que nunca se sabe y quizá pueda negociarse algún tipo de reforma migratoria que beneficie a algunos grupos, aunque el presidente ha indicado que cualquier amnistía está descartada.

El próximo presidente cameral, el demócrata Hakeem Jeffries, ya indicó que el proyecto de ley para legalizar a los Dreamers y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) (Dream and Promise Act) será considerado prontamente en el nuevo Congreso demócrata. Si ambas cámaras lo aprueban, está por verse si Trump termina vetándolo, pero al menos la medida figura entre las prioridades del próximo Congreso demócrata.

Asimismo, los demócratas han prometido mayor supervisión y controles de los centros de detención donde reinan los abusos, malos tratos, falta de cuidados médicos y de salud mental a pesar de los miles de millones de dólares que estas cárceles privadas le facturan a los contribuyentes.

Un total de 62 inmigrantes han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde enero de 2025, y muchos de los casos son por negligencia médica.

El gobierno de Trump no quita el dedo del renglón y, de hecho, ha intensificado los operativos migratorios como para demostrar que no importa el mensaje de los votantes en las elecciones del 3 de noviembre, de total repudio a su política migratoria, las detenciones y deportaciones continuarán.

Pero, como siempre, la comunidad inmigrante de este país ha dado muestras de la buena madera de la que está hecha. Pese a las constantes amenazas, siguen haciendo lo que mejor saben hacer, que es trabajar incansablemente aunque estén bajo ataque. Doy gracias por esa valentía que hay que emular.

También doy gracias por sus familiares, amistades, desconocidos, comunidades, ciudades y estados que dieron un paso al frente para apoyar a esos inmigrantes demostrando que lo que le ocurra a algunos tiene el potencial de afectarnos a todos pues ya hemos visto el impacto que las detenciones y deportaciones a nivel humanitario y sobre nuestros bolsillos y economías familiares.

De hecho, para este día de Acción de Gracias, el tradicional pavo cuesta 24% más por libra que en años anteriores como consecuencia de la reducción de mano de obra por las detenciones y deportaciones, según la American Business Immigration Coalition (ABIC).

Doy gracias porque los abusos de los enmascarados agentes de ICE, incluso dando muerte a ciudadanos estadounidenses, se toparon con una comunidad decidida a ponerles un hasta aquí. No se han dejado intimidar y eso es digno de admiración. Una clara muestra fue la masiva marcha para votar en las pasadas elecciones para crear las condiciones políticas que generen cambios.

Doy gracias por las nuevas generaciones que han tomado el batón para esta carrera de obstáculos que es la esquiva reforma migratoria. Como otros antes que yo, quizá no me toque verla concretarse, pero definitivamente doy gracias por haber formado parte de este movimiento y desde mi tribuna haber aportado aunque fuera un granito de arena para que los inmigrantes reciban el trato digno que merecen.

Sin duda, doy gracias por eso.

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