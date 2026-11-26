El presidente Donald Trump convirtió las primeras horas del Día de Acción de Gracias en un nuevo enfrentamiento con la prensa. Esta vez, su blanco fue David E. Sanger, corresponsal de seguridad nacional de The New York Times, a quien atacó después de que publicara un análisis crítico sobre su relación con los mercados financieros.

A las 12:47 de la madrugada, hora del Este, Trump recurrió a Truth Social para llamar a Sanger un periodista “mediocre” y desacreditar su trabajo. También enumeró una larga lista de supuestos logros de su administración, desde el control fronterizo hasta los recortes fiscales y las operaciones militares.

La reacción llegó después de un artículo que cuestionaba la manera en que el mandatario se atribuye los buenos resultados de Wall Street, pero rechaza su responsabilidad cuando las acciones pierden valor.

David E. Sanger, the mediocre reporter for the Failing New York Times, didn’t mention in his recent story on me the successful closing of the Border, best crime stats in years (lowest murder rate since 1900 – 126 years!), biggest Tax and Regulation Cuts, EVER, the most successful? pic.twitter.com/G3HUl66BCI — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 26, 2026

Trump presume ganancias y esquiva pérdidas

Uno de los puntos centrales del análisis fue el caso de Nvidia y su director ejecutivo, Jensen Huang, quien regresó a la compañía después de que Trump interviniera para convencer a su junta directiva.

Según AP, el mandatario reconoció que había persuadido a los directivos para que reinstalaran a Huang, cuya salida había estado rodeada de controversia por una relación extramarital con una mujer señalada como posible agente de inteligencia china.

Las acciones de Nvidia subieron más de 31% tras su regreso, pero posteriormente registraron caídas durante dos jornadas consecutivas. De acuerdo con CBS News, Trump posee decenas de millones de dólares en acciones de la tecnológica, lo que añade cuestionamientos sobre sus intereses financieros en esta intervención.

?? Nvidia CEO Jensen Huang still holds a U.S. security clearance despite his reported affair with an alleged Chinese intelligence asset. pic.twitter.com/IYVorg6kWj — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 25, 2026

Trump culpa a los demócratas por Wall Street

La controversia también alcanzó a las elecciones intermedias. Trump intentó responsabilizar a los resultados electorales, favorables a los demócratas, por el comportamiento negativo de la bolsa.

El presidente aseguró que, de haber aparecido en las boletas, el resultado habría sido distinto y los mercados estarían al alza.

Sin embargo, Sanger cuestionó precisamente esa postura. Como señaló el periodista, Trump utiliza los indicadores bursátiles para presumir su capacidad económica cuando suben, pero no acepta el mismo nivel de responsabilidad cuando caen.

Stocks are down sharply because of the November Third Election results. I wasn’t on the Ballot, but if I was, the results, just like all three times before, would have been much different, and the Stock Market, and your 401-k’s, would be BOOMING. I told you so!!! President DJT



(? pic.twitter.com/MY928NDjys — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 25, 2026

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