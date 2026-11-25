Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, está convencido que cualquiera de los multimillonarios que apoyaron la campaña de Donald Trump para garantizar su retorno a la Casa Blanca puede actuar en Estados Unidos como le venga en gana, pues durante los pocos más de dos años restantes del gobierno del magnate neoyorquino cuentan con su respaldo total.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNBC, el político que en dos ocasiones finalizó anticipadamente su campaña en busca de la candidatura republicana a la presidencia, abordó el tema de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, quien después de verse obligado a renunciar a su cargo tras involucrarse en una relación extramarital con una presunta espía del gobierno chino, días después fue restituido como CEO, dando por hecho que contó con un respaldo muy fuerte proveniente de Washington.

“¿Quieren saber por qué la gente está enojada? Porque ven esto y dicen: ‘Si eres rico, poderoso y amigo del presidente, puedes salirte con la tuya en todo, incluso poniendo en riesgo la seguridad nacional’”, expuso.

De hecho, el jefe de la nación afirmó haber “convencido” a la junta directiva de Nvidia para reinstalar al controversial directivo al frente de la multinacional.

“Hablé con ellos, por decirlo de alguna manera y los convencí”, mencionó Trump en un dialogo entablado con CNBC.

Why are people angry with Jensen and Nvidia? Because they see that if you’re rich and powerful and friends with the president, you can get away with anything.



We’ve been on a character holiday that needs to end – starting with the White House. pic.twitter.com/ncQCOeBKoa — Chris Christie (@GovChristie) November 25, 2026

Al respecto, Christie afirmó que el magnate neoyorquino y su grupo de colaboradores están gobernando para obtener beneficios personales relegando a segundo plano las necesidades de la ciudadanía.

“Nos dijiste que ibas a limpiar el pantano y lo has hecho más apestoso y más egoísta para ti y tus amigos de lo que era antes de que volvieras en 2024.

Esta administración ha sido la más descaradamente egoísta en busca de sus propios intereses financieros de todas las administraciones que he visto en mi vida”, enfatizó.

Bajo la óptica de Chris Christie, la manera cómo Trump ha gobernado al país en sus dos primeros años hunde al Partido Republicano y eso obligará a restructurarlo, así que no descarta contender por tercera vez en busca de convertirse en su abanderado dentro de un par de años.

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