Christopher R. Cooper, juez de Distrito de Columbia, ordenó una medida cautelar preliminar que invalida otro intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento.

A través de una opinión de 67 páginas, el magistrado originario de Alabama recordó que la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda “promete la ciudadanía a prácticamente todos los niños nacidos en los Estados Unidos”.

“El presidente no puede establecer nuevas excepciones a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos dentro de Estados Unidos y sujetos a sus leyes.

Por lo tanto, este tribunal certificará una clase compuesta por niños a quienes se les niega o se les negará ilegalmente la ciudadanía en virtud de la orden. Y prohibirá de manera preliminar que el Gobierno aplique la orden contra los integrantes de ese grupo”, escribió.

De esta manera, el tribunal impedirá que las autoridades federales cumplan las órdenes ejecutivas firmadas por el magnate neoyorquino en agosto con el objetivo de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento y erradicar en lo posible la opción de que mujeres extranjeras arriben a territorio estadounidense embarazadas con la finalidad de dar a luz para que sus bebés obtengan automáticamente la ciudadanía, modalidad popularmente conocida como “turismo de nacimiento”.

La resolución de Cooper surge en respuesta a los reclamos de varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, como es la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU.

“La Corte Suprema ha confirmado en dos ocasiones que todos los niños nacidos en este país son ciudadanos estadounidenses, salvo un pequeño grupo que no está sujeto a la ley estadounidense”, escribió el juez.

El fallo señalado se suma a otro previamente dado a conocer hace casi dos meses por Deborah Boardman, jueza federal de distrito de Maryland.

De esta manera, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Estado (DOS) y la Administración del Seguro Social, quedan impedidos para negar la ciudadanía automática a los menores protegidos por la demanda colectiva presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

La orden menciona como posibles excepciones a la ciudadanía por nacimiento a hijos de miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacidos en territorios no incorporados.