Departamento de Justicia pretende revocarle la ciudadanía a una docena de personas con delitos omitidos

Al considerar que obtuvieron la ciudadanía de manera fraudulentamente, el Departamento de Justicia (DOJ) pretende revocársela a 12 personas quienes en su momento arribaron a Estados Unidos procedentes de distintas partes del mundo.

Bajo el argumento de haber detectado que, durante el proceso de naturalización, dichas personas presuntamente mintieron incluso sobre sus antecedentes penales, algunos fiscales federales demandaron en los tribunales de distrito para revocarles la nacionalidad estadounidense.

El DOJ indicó que las edades de los individuos en riesgo de ser sancionados oscilan entre 28 y 75 años.

Se menciona que mientras solicitaban estatus legal, algunos omitieron reconocer su participación en crímenes de guerra, abuso sexual de menores e incluso haber colaborado con grupos terroristas, puntos por muy delicados a los cuales no se les puso la debida atención pues, de haber sido así, nunca debieron haber calificado para convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Al frente de la lista de quienes podrían perder la nacionalidad estadounidense aparece Víctor Manuel Rocha, colombiano de nacimiento y quien llegó a desempeñarse como embajador de Estados Unidos en Bolivia.

El objetivo del gobierno también apunta a detectar a funcionarios de alto nivel en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) incapaces de verificar a quién le era otorgada la ciudadanía. (Crédito: Wilfredo Lee / AP)

Debido a que se le considera un espía encubierto operando para el gobierno cubano, recibió una condena de 15 años en una prisión federal. Por la magnitud de sus delitos, no se moverá de allí hasta cumplir con su penalidad.

Otras cinco personas originarias de países africanos, tres de Asia y dos de Sudamérica también están cerca de perder la ciudadanía estadounidense, esto de acuerdo con información del DOJ.

Ante lo delicado del tema, Todd Blanche, fiscal general interino, no advirtió que la docena de personas señaladas enfrentarán a la justicia estadounidense por haberse burlado de las autoridades.

“La administración Trump está tomando medidas para corregir estas graves violaciones de nuestro sistema de inmigración. Quienes ocultaron intencionalmente sus antecedentes penales o falsearon su identidad durante el proceso de naturalización enfrentarán todo el peso de la ley”, expresó mediante un comunicado.

Cabe señalar que, entre 1990 y 2017, el promedio anual de casos de revocación de la nacionalidad presentados por el gobierno estadounidense era de 11.

Sin embargo, durante la primera etapa de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, la cantidad se elevó a 25 por año.

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